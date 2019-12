Skrivao obiteljsku tragediju: 'Napravio sam invalida od sebe, ne želim da moje dijete učini isto'

Nema tko nije pustio suzu nakon što je Ivan Jakubovski ispričao svoju tužnu životnu priču koja stoji iza njegovih nagomilanih kilograma.

O svemu je najteži kandidat u povijesti "Života na vagi" u Hrvatskoj sve dosad šutio, a za bol koju nosi u sebi znali su samo njegovi najbliži.

U 241,9 kilograma, koliko je težio na početku showa, sakrio je obiteljsku tragediju od prije gotovo tri desetljeća zbog koje taj Vukovarac i dalje živi iz dana u dan. Život ga nije mazio, a najteži udarac zadao mu je kad je imao samo 14 godina.

Tada je zbog ratnih stradanja u jednom danu ostao bez 12 članova obitelji. - Bila je to '91. godine, ostao sam bez rođenog brata, tetke, bez tri ujaka, tri bratića, bez nekih maminih bližnjih i onda u jednom danu na kraju ostanete bez 12 članova obitelji - ispričao je Ivan i svojim potresnim iskustvom ostavio u nevjerici kandidate, trenere, ali i voditeljicu Marijanu Batinić koja nije mogla suspregnuti suze.

- Poslije toga živite s osobom, mislim na svoju majku, koja je izgubila dijete, tri brata, sestru, nećaka... A onda polako vi gubite nju i gledate je kako se ne može s time pomiriti, a imate i sedam godina mlađu sestru s kojom onda morate biti... Pa potom dolaze '95., '96., '97., dobivate neka tijela... Kad nekog pokapate, a ne vidite ga, nego samo neki sanduk, pomislite si je li mi njega doista sahranjujemo ili je on možda živ, možda je negdje tamo - kazao je Jakubovski i dodao kako ni 27 godina poslije rata neka tijela nisu pronašli. O svojoj obiteljskoj tragediji progovorio je tek prije finala jer, kaže, nije htio da ga ljudi sažalijevaju, to mu, ističe, ne treba. - Držimo se, živimo, borimo, idemo dalje. Učimo djecu živjeti i, što je najbitnije, nikoga ne mrziti - istaknuo je Vukovarac i zahvalio supruzi Ani koja ga je spasila. Već su 20 godina u skladnom braku u kojem su dobili sina Martina, kojemu je 17 godina.

- Kilogrami su me doveli do nepokretljivosti spermija i ostali smo na jednom djetetu - rekao je Ivan uoči ulaska u show, u kojem je dosad skinuo 53,4 kilograma. Želi skinuti još toliko kako bi bio primjer svom sinu koji je već kao dijete bio pretio. Na početku showa i Martin je stao na vagu i pokazala je 145 kilograma, a on je tada u znak podrške svom ocu obećao da će do kraja showa smršaviti 45 kilograma. - Dopustio sam si da od sebe napravim invalida, i ne želim da moje dijete isto to od sebe napravi - izjavio je tada Jakubovski. *