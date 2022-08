Sjećate se Bena iz 'Prijatelja'? Sada ima 30 godina, izgleda skroz drugačije i jedna optužba skoro ga je uništila

Cole Sprouse (30) vam možda ne zvuči poznato, ali ovog glumca se sigurno mnogi sjećaju po ulozi malenog Bena u kultnoj humorističnoj seriji "Prijatelji". U seriji je glumio od 2000. godine do 2002. godine, a njegova karijera pred kamerama počela je kad je imao samo osam mjeseci. Njegova baka Jonine Booth Wright je bila glumica te je Coleovim roditeljima predložila da njega i brata mu blizanca Dylana pošalju na audicije za reklame. Tako su se Cole i Dylan izmjenjivali na snimanjima televizijskih projekata, a godine 2017. Sprouse je počeo glumiti Jugheada Jonesa u televizijskoj seriji "The CW Riverdale" i to mu je otvorilo vrata Hollywooda.

S bratom Dylanom je glumio u filmu "Tata od formata" s Adamom Sandlerom a 2005. su imali i svoj vlastiti show na "The Suite Life of Zack and Cody", koji se emitirao na Disneyu. Popularnost mu je narasla kada je postao dio glumačke ekipe serije "Riverdale", a jedna objava na društvenim mrežama i optužbe koje su iznesene ozbiljno su ugrozile njegovu karijeru i skoro je uništile.

Na Twitteru se pojavila anonimna objava u kojoj se Cola i njegovog brata optužuje da su 2013. na kampusu Sveučilišta u New Yorku zajednički silovali djevojku u studentskoj sobi. Kasnije se pokazalo da je sve bilo izmišljeno ali je u tom trenutku dosta naštetilo javnom ugledu glumca.

Foto: Xavier Collin/Image Press Agency American actor Cole Sprouse arrives at the 2022 PaleyFest LA - The CW's 'Riverdale' held at the Dolby Theatre on April 9, 2022 in Hollywood, Los Angeles, CA, USA. Photo by Xavier Collin/Image Press Agency/ABACAPRESS.COM Photo: Collin Xavier/Image Press Agency ABACA/ABACA

- Moji kolege i ja smo lažno optuženi za seksualne napade putem anonimnog profila na Twitteru. Shvaćam to jako ozbiljno i radit ću s pravnim timom na tome da sve riješim. Lažne optužbe rade ogromnu štetu žrtvama seksualnog zlostavljanja. Nadalje, nikad ne bih nikog ušutkavao. Potičem ljude da sami prouče ovakve navode - poručio je Cole koji je sada u vezi s modelom Ari Fournier.

