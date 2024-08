Sjećate li se Zvonka? Nije uspio pronaći srodnu dušu u showu, a otkrio je koji je danas njegov ljubavni status

Zvonko Šantalab bivši je kandidat showa 'Ljubav je na selu' Zvonko je u tom showu tražio ljubav, te se prvo prijavio ko Raseme, a nakon toga i kao farmer kod koje su došle živjeti žene koje su mu pisale. Nije uspio pronaći ljubav, a sada otkriva da je opet sam. "Nekad sam ja bio lovački pas, od lokala do lokala, od plesnjaka do plesnjaka, a sada mene žene love", rekao je Zvonko te otkrio da mu se žene često javljaju na društvenim mrežama. Za RTL.hr također je dodao da nije u vezi, ali da ima prijateljicu za razgovor. Dodaje i da nije spreman ponovno se oženiti.

"Mislite da nema potrebe za to. To ne dolazi u obzir. Da dođe bilo tko, ne bih to učinio. Kakvi papiri? Ili se volimo ili ne. Ljubav neka traje cijeli život", rekao je Zvonko koji je sa Smiljom bio nadomak ljubavnog odnosa, no sve se srušilo na romantičnom putovanju, a slična situacija dogodila se i s Rasemom. Otkrio je i da je na ljetovanju u Hrvatskoj.

"Ovo će ljeto biti i rada i odmora. Na jadranskoj sam obali, neka me grize sol, neka me zapljuskuju valovi", zaključio je.

Zvonka Šantalaba gledatelji su u poznali u 13. sezoni showa 'Ljubav je na selu' kada je bio jedan od kandidata kod farmerice Raseme Vladetić. Zvonko je tamo ostao sve do romantičnog putovanja, no veza nije uspjela. Naime, Zvonko je cijelo vrijeme u showu govorio kako nema povjerenja u farmericu, no na kraju je ispalo da je problem bio razlika u godinama. Tada je Rasemi rekao kako misli da ona ne bi mogla pratiti njegov životni ritam.

Nadu joj je davao do samog kraja, a i tada je ona odlučila da se moraju rastati. Sama Rasema je u emisiji bila razočarana što su se za njenu farmu prijavili muškarci kojima po godinama može biti majka, no naočiti Slavonac sa zagrebačkom adresom, inženjer agronomije joj se svidio, ali nisu se zaljubili.

