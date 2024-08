Mate Rimac pokazao gdje i u čijem društvu odmara nakon razvoda od Katarine Lovrić

Krajem lipnja javnost je saznala kako se nakon tri godine braka razvode Mate Rimac i njegova supruga Katarina Lovrić. Mate je ovih dana na Instagramu podijelio nekoliko videa i fotografija kojima je otkrio kako se odmara i to u rodnom kraju u Livnu. "Najbolje stvari u životu su besplatne", napisao je Rimac uz video koji je objavio na društvenim mrežama i pokazao kako uživa u planinarenju s prijateljima, a kasnije i u zajedničkom druženju uz gitaru. Objavio je i video u kojem se vozi u starom golfu i napisao:

"Ovo je samo mali pogled na to kako izgleda jedan dan ovdje. Btw. Nismo bili vezani jer je bila kratka vožnja preko livade do rijeke. Uvijek koristite sigurnosni pojas." Upravo u Livnu Mate i njegova bivša supruga Katarina prije tri godine su priredili veliko svadbeno slavlje i to na Livanjskom polju, u mjestu Ćaić. Tema vjenčanja je bila priroda i oko velike staklene dvorane u kojem se održalo slavlje bilo je postavljeno 150 bala sijena. Na dan vjenčanja od ranog su jutra stizali kamioni s opremom za uređenje dvorane i cateringom.

Na proslavu u Livnu mladenci su stigli u žutoj Neveri, a prema želji mladenke na vjenčanju im je pjevao Bajaga i Zabranjeno pušenje. Poslije vjenčanja u Livnu pisalo se i kako je svoje goste počastio i mesom, točnije da je okrenuo vola od 800 kg. Poslije napisa kako se nakon svadbe gostilo volom Mate se oglasio u Facebook grupi "Veganska zajednica", a poruku koju je Mate ostavio tamo na svom Facebooku prenijeli su Prijatelji životinja. - Nije istina. Svadba je bila u subotu i bez mesa. Nedjeljno slavlje nema veze sa mnom i nije svadba. Oko tog bika sam se svađao s raznim ljudima, ali ne mogu ja drugima određivati što da rade - napisao je Rimac.

Dva mjeseca prije vjenčanja u Livnu, u svibnju 2021. godine imali su i intimniju svadbu u Splitu u vili Dalmacija. Za vjenčanje u Splitu Katarina je nosila haljinu s potpisom modnog dvojca iz eNVy rooma, a po novu vjenčanicu za svadbu u Livnu otišla je u Milano.Njihovo svibanjsko vjenčanje prošlo je bez tradicionalnih običaja poput bacanja buketa, a na meniju nije bilo i ni janjetine jer je Mate već godinama vegetarijanac.

