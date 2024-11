Komentari ne staju! Minea objavila fotku na kojoj su u prvom planu njene vitke noge: 'Ti si lijepa lutka'

Pjevačica i voditeljica Renata Končić Minea na svojim se društvenim mrežama javila pratiteljima, a brojne fanove oduševila je objavom. Naime, Minea je bila odjevena u haljinu koja je istaknula njenu savršenu figuru, a u prvom planu su bile njene fit noge. - Toliko dobre energije je bilo jučer da sam i danas još u istom filmu... I pjevala bih još tri dana za ovakvu ekipu! - napisala je uz objavu koju je podijelila na Instagramu nakon nastupa u resortu Crvena Luka. Brzo su se počeli nizati komentari. 'Ljepotooo' napisala je pjevačica Žanamari Perčić, a komplimente su joj pisali i drugi pratitelji: 'Prekrasna i predivna', 'Ti si lijepa lutka', 'Ljepotica' samo su neki od komentara.

U rujnu je pjevačica održala koncert u Međimurju u petak, a nakon njega javila se pratiteljima. Pokazala je kako je bila odjevena, a riječ je o zanimljivoj kombinaciji. Naime, Minea je na sebi imala kožnatu jaknu s naglašenim ramenima, suknju od tila A-kroja i šljokičaste čizme do koljena. Detalji su podigli ovu inače potpuno crnu kombinaciju, a to su rukavi sive boje i deblji remen koji je nosila oko struka. Bez obzira na to što je bila potpuno odjevena, nije bilo moguće ne primijetiti njenu fit liniju. - Bez obzira na loše vrijeme sinoć, kišu, hladnoću, zagrijali su divni ljudi u Međimurju i atmosferu i moje srce. Napravili smo pravi "dernek" za Dan Općine Vratišinec. Vidimo se ooopet! - napisala je pjevačica uz objavu.

Prije toga je nakon koncerta na Pagu objavila fotku na kojoj je u haljini koja je istaknula njene noge, a objavila je i snimke s nastupa. - Ponekad se pitam čime sam zaslužila toliku vašu ljubav... Toliko energije, veselja i pozitive na svim koncertima... Danima sam pod dojmom i nevjerojatno mi je da je baš svako naše druženje i svaki koncert ludilooo na najjače... Pag @portasalinabar, noć za pamćenje, hvalaaa ljudi. Nastavljamo večeras, Ninski Stanovi i @mnkazine2020 jedva čekamo - napisala je pjevačica uz objavu.

Minea se nedavno javila s odmora te podijelila fotografiju u kupaćem kostimu. Pjevačica i voditelja pozirala je pored bazena i istaknula svoju figuru.

Osim toga, podijelila je fotografiju na kojoj je pozirala i pored vrata. ''Ljetni gušti'', napisala je pa dodala da danas ima koncert u Zadru, a u subotu u Primoštenu. No, nije otkrila gdje se nalazi njezina ljetna rezidencija. Nakon ovih objava javili su joj se brojni pratitelji i uputili joj komplimente. ''Lijepo izgledaš'', ''Savršena'', ''Kraljice naša'', pisali su.

Inače, Minea je u posljednje dvije godine skinula veliki broj kilograma, a nedavno je otkrila kako joj je to pošlo za rukom.

''Nema tu neke velike tajne. Ja jednostavno znam što smijem jesti, što ne smijem. S godinama sam naučila što mom organizmu paše, što ne paše, tako da sam kompletno promijenila prehranu. Pazim što jedem i naravno vježbam. To je jedno pravilo koje svi znamo u životu, ali ga nažalost uvijek prihvaćamo najzadnje. Uvijek idemo linijom manjeg otpora, onda raznorazni tretmani.... Nema ništa od toga. Moraš paziti što jedeš, vježbati i onda će biti vidljiv rezultat. Ja sam bila uporna dvije i pol godine i isplatilo se'', rekla je za IN magazin. Pjevačica sada ponosno pokazuje svoju novu figuru svojim pratiteljima.

