Petra iz 'Braka na prvu' sve oduševljava promjenom: Moram mijenjati cijelu garderobu

Petru Meštrić publika je upoznala u RTL-ovom sociološkom eksperimentu "Brak na prvu", a od tada je ova liječnica izgubila 17 kilograma i njezine objave na Instagramu izazivaju divljenje koliko je dovela svoju liniju u formu. Za takav rezultat zaslužni su njezini redoviti treninzi to dva do tri puta s trenerom Stefanom Modrićem. Kako izgledaju njezini treninzi i kakvu prehranu je uvela kako bi postigla ovakve rezultate Petra je ispričala za RTL.hr.

- To budu vježbe snage jer on zna da ću kardio odraditi sama, najviše smo fokusirani na donji dio tijela kako je već to kod žena popularno, a on se trudi da u tom satu treninga odradimo cijelo tijelo. Omjer gornjeg dijela naspram donjeg je otprilike 30:70 , on me gleda i kontrolira... To mi pomaže jer mi baš treba ta vrsta podrške, volim reći da bude strog. Osim toga, hodam na traci uz glazbu ili video, a nekad sam i učila kako sam upisala doktorat pa i učim na traci - to su neki noviteti - priča Petra za RTL.

Prije je, veli, puno vremena provodila i u automobilu, a sada se trudi više hodati. Velike i značajne promjene uvela je i u prehranu i počela je i sama više kuhati što joj je financijski isplativije i uvijek je sigurna kako je pojela zdrav obrok. Petra ne skriva kako izgleda njezin plan prehrane i ispričala je što obično jede za doručak, ručak i večeru.

- Moja fora je za doručak jesti tunu i posni sir s malo integralnog tosta, nisam obožavateljica slatkog doručka. Ponekad ipak pojedem proteinski puding ili shake. Stavim običan jogurt, mjericu proteina, neku voćku - to je fino, a nije previše slatko. To su neke verzije do ručka. Za ručak na papiru za pečenje napravim meso ili ribu, a uz to neku bazičnu salatu ili brokulu kuhanu u slanoj vodi, zelenu salatu s maslinovim uljem, ciklu u tegli obožavam. Jednom tjedno ispečem i pomfrit na papiru za pečenje, često i morske plodove s pirovim brašnom ili integralnom tjesteninom - kaže Petra.

Dodaje kako je njezin problem što stalno ide na vagu i to nije dobro veli, ali joj to daje osjećaj sigurnosti da svoju kilažu ima pod kontrolom. - Iako taj napredak vidim i po odjeći, a najviše po hlačama. Sve mi je veliko, morat ću cijelu garderobu mijenjati - kaže.

