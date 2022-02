Robert Knjaz: Ne žalim što sam napustio HRT. Nakon par olujnih godina sada sam uplovio u mirnije vode

Uz bok televizijskim licima koja se bave ozbiljnim temama najčešće u informativnom sektoru nominaciju za Večernjakovu ružu u kategoriji TV osobe godine osvojio je i Robert Knjaz koji je već više od dva desetljeća sinonim za najgledanije televizijske zabavne emisije. Prošle godine zabavljao je sve generacije emisijom o životinjama "Pametan kao kokoš, tvrdoglav kao magarac", dok je ove godine oduševio šestodijelnim serijalom "Osjećaji" o najučestalijim ljudskim emocijama. Uz to već radi i na ovom projektu zbog kojeg nam se za ovaj intervju javio iz Amerike.

Ove godine nominirani ste za Večernjakovu ružu u kategoriji TV osoba godine. Jeste li se nadali nominaciji? Što vam ona znači?

To je veliki kompliment za našu emisiju i cijelu ekipu koja je radila na serijalu "Pametan kao kokoš, tvrdoglav kao magarac". Iako moram priznati da se nakon 30 godina rada na TV-u ne uzbuđujem zbog nagrada, ako dobijemo super, a ako ne dobijemo opet super, baš se ništa neće promijeniti. Zemlja će se i dalje vrtjeti i Sunce će nam jednako sjati.

Što kažete na konkurenciju u kategoriji TV osoba godine?

Neke poznajem, neke ne, ali vjerujem da je riječ o talentiranim i vrijednim osobama…

Prošle godine publika je imala priliku pratiti serijal "Pametan kao kokoš, tvrdoglav kao magarac". Za njega ste jednom prilikom izjavili da bi mogao biti hrvatski izvozni proizvod. Ima li već interesa za vaše projekte u inozemstvu?

Još kad sam 2008. radio za RTL, on je prodavao moje serijale susjednim zemljama (Slovenija, BiH, Crna Gora, Makedonija, Srbija), konkretno "Mjenjačnicu" i "Koledžicom po svijetu", prije koju godinu je Pickbox uzeo "Hrvatske velikane" i "Najveće svjetske fešte", također za sve spomenute zemlje. Discovery Channel prodavao je četiri moja formata, a trenutačno smo pred potpisivanjem ugovora na dvije platforme za "Fešte" "Pametan kao kokoš…" i "Osjećaje", također za spomenute zemlje, tako da je to već neka konstanta kojoj se veselim. Kad već uvozimo toliko programa na svim hrvatskim televizijama, lijepo je, za promjenu, nešto i izvesti, a hrvatska TV produkcija sve je jači izvozni proizvod i u njoj ima i puno uspješnijih od mene.

Svoje emisije snimate diljem svijeta. Koliko vam je pandemija protekle dvije godine pomrsila planove? Biste li bili plodonosniji da cijeli svijet nije zadesila situacija s koronavirusom?

Možda plodonosniji ne, jer smo sve zacrtano snimili, ali sigurno bismo bili brži i efikasniji kao i svi oko nas, jer korona je svijet napravila manje zabavnim i puno kompliciranijim mjestom.

Foto: Privatna arhiva

Nedavno je na HRT-u s emitiranjem završio šestodijelni serijal "Osjećaji". Imate li već ideje i planove za novi serijal?

Na ovaj vam intervju odgovaram iz aviona za SAD, letimo na snimanje nove sezone životinja koja će se vjerojatno zvati "Pametan kao vrana, hrabar kao jazavac" u kojemu pokrivamo novih devet životinja, ovaj put manje domaće, više divlje. Tako ćemo u Americi snimiti vodeće svjetske istraživače koji su otkrili kako vrane prepoznaju ljude i zašto rade sprovode, zatim tipa koji od roja pčela radi bradu, vjevericu koja se skija na vodi, čovjeka koji živi s grizlijima, pripitomljene lisice koje su plod ruskog eksperimenta domestikacije, zečju odvjetnicu, prihvatilište za ježeve, jelena Dillie koji više od 10 godina ne želi izići iz stana…

Što vi volite pogledati na TV-u? Kakvi formati vas zabavljaju i opuštaju?

Najviše volim SF filmove, zatim Guy Ritchiea i njegov opus, ali i putopise te dokumentarce o prirodi, alpinizmu, životinjama. To me opušta, a sin me navukao i na zabavne „Impractical jokers“…a kad treba uvijek su tu i stari inserti Večernje škole ili Malnara. To su hrvatski klasici.

Nakon što ste uspješno završili studij filmske i TV režije na zagrebačkoj Akademiji dramskih umjetnosti izjavili ste da nije bilo posebnog slavlja i da će ono biti kad snimite film. Hoćemo li uskoro nakon toliko uspješnih serijala konačno moći pogledati i film s vašim potpisom?

Snimanje filma zahtjeva studiozni pristup i minimalno godinu dana slobodnu glavu dana bez tv projekata. A problem je što su mi još uvijek TV projekti puno primamljiviji, jer za razliku od filma daju mogućnost puno brže reakcije i realizacije. Dok netko snimi jedan film, ja sam snimio 16 emisija po 52 minute različitih TV formata po čitavom svijetu. Pa sam tako uhvaćen u zamku da dok jedan tv projekt završavam, drugi počinjem, a treći i četvrti planiram. Ali nada o filmu još tinja.

Prije 14 godina emisija "Koledžicom po svijetu" osvojila je Večernjakov Ekran za najbolju originalnu TV emisiju zabavnog i sportskog sadržaja. Na dodjelu ste poveli cijelu ekipu emisije, uključujući i baku Slavicu koja je tada na pozornici otpjevala pjesmu "Ustani, bane". Imate li već spreman scenarij u slučaju da se povijest ponovi i da Ruža završi upravo u vašim rukama? Čime ćete ovaj put iznenaditi publiku?

Pa ako je iznenađenje, onda se ono ne otkriva. Nažalost, bake Slavice, posljednje izvorne TV zvijezde, više nema i ovim joj putem šaljem pusu negdje u rajske visine. No možda nagradu dođe pokupiti moja vrijedna i talentirana ekipa, a ima nas 20-ak, jer ona to zaslužuje! Nagrada serijalu ili meni je i nagrada našem talentu i trudu. A možda dođe i netko od životinja i one se vesele zbog nominacije, recimo magarac, kokoš ili koza?

Foto: Privatna arhiva

Prije točno 20 godina napustili ste HRT jer, kako ste tada pojasnili, bilo vam je teško nositi se s organizacijskim nelogičnostima. Danas surađujete s javnom televizijom tako da im nudite svoje projekte na natječaju kao i druge vanjske produkcije. Jeste li, pogotovo u ovim izazovnim vremenima, ikada požalili što ste napustili posao koji vam je omogućavao financijsku stabilnost?

Nisam požalio, mada svake godine strepim hoću li proći na natječaju. Bilo je teških trenutaka i teških godina, hirovitih urednika koje ne zanima program ili imaju svoje privatne interese, no znatno je više onog lijepog. Kad si samostalan, sam biraš ekipu, tako da sam okupio sjajne suradnike i kad s druge strane stola sjednu kompetentne osobe koje razumiju televiziju, nastaju uspješni serijali. Tako da sam zadovoljan ovakvom suradnjom s HTV-om. Isto tako moja firma „Sirovina i sinovi“ radi masu komercijalnih projekata za brojne domaće kompanije, dijelom i sa sjajnom agencijom 404, tako da mogu reći da smo nakon par olujnih godina uplovili u mirnije vode. Ali kad si na tržištu, nikad nema garancije, sutra može udariti uragan i sve potopiti. No tješi me ona stara: tko voli raditi, uvijek će naći posao.

Ako Ruža završi u vašim rukama znate li već gdje ćete ju smjestiti?

U srce. Tamo joj je mjesto i tamo će najdulje ostati. Polica je ionako već puna.

Živimo u vrlo neizvjesnim vremenima, no ako nam epidemiološke prilike dopuste da održimo Ružu 18. ožujka u HNK, hoćete li doći na dodjelu i koga ćete povesti sa sobom?

Dobro ste rekli, živimo u neizvjesnim vremenima, i možda me do tada rastrga neka vjeverica, jazavac ili jež, jer s njima se trenutačno budim i liježem.

