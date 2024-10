Simona Mijoković otkrila kakvo joj je sada zdravstveno stanje: 'Fizikalne terapije i rehabilitacija trajat će još'

- Hvaljen Isus i Marija. Dragi prijatelji, evo, od jučer kad sam stavila story dobila sam jako puno poruka. Koliko sam mogla sam odgovorila, koliko (još) nisam, ne mogu. Iako sam stigla doma, milošću Božjoj darovanoj mojoj obitelji, ipak sam još na oporavku. Moje fizikalne terapije i rehabilitacija trajat će još "jedno" vrijeme s odlascima u bolnicu. Kako sam se povukla u tišinu i po savjetu mojih patera, ta tišina donijela je velikih plodova. Zasad nemam poticaj (još) svjedočiti mom boravku u bolnici, ali nosim to na srcu. Ne zbog mene, isključivo zbog ljubljenog Isusa. Za sve što je učinio, za sve što čini, neka se uvijek On jedini dostojan svake hvale, slave, časti, klanjanja i obožavanja proslavlja! Ne zaboravimo, "Sve će proći u ovome svijetu, ali u Nebo nam je doći". Zato živimo i činimo sve za spas duša. Veliki zagrljaj u Kristu i obilje Božjeg blagoslova - napisala je u najnovijoj objavi Simona Mijoković i tako otkrila da je izašla iz bolnice zbog zdravstvenih komplikacija.

Podsjetimo, početkom ožujka Simona Mijoković dala je veliki intervju Večernjem listu i iskreno te bez zadrške progovorila o svom nemoralnom i bludnom životu koji je vodila prije nego je upoznala Isusa Krista.

- Ostalo je to što se kao žena volim dotjerati i srediti. Kada sam krenula putem Isusa Krista i prvi put mu se obratila, mislila sam da ću biti bolja vjernica ako se prestanem šminkati, prestanem trenirati i zapustim se. Nekoliko gospođa mi je reklo da kada idem u crkvu, trebam skinuti šminku i da sređivanje nije po pravilima Gospodina. Mislila sam da je to istina i htjela sam biti poslušna do kraja kako bih mogla služiti Isusu. Nakon toga srela sam fra Željka u Samoboru koji mi je rekao da se ne trebam zapustiti i da mi je Bog dao talent za ljepotu i njegovan izgled. Rekao mi je da to ne znači da svoju ljepotu trebam iskoristiti kroz nemoralnu odjeću i nemoralno ponašanje, već da je dovoljno da imam dostojanstvenu i čednu odjeću te da se mogu pristojno srediti i našminkati. Moram biti primjer mladim djevojkama koje žele služiti Gospodinu da nije potrebno zapustiti se, prestati se šminkati, udebljati se deset ili petnaest kilograma. Objasnio mi je da Bog od mene traži dostojanstvo, ali da se ne trebam odijevati kao da sam u samostanu i biti zapuštena bez šminke koja ističe svu žensku ljepotu. Kada sam imala životnu ispovijed na Taboru, pater Zvjezdan me odriješio svih grijeha i rekao da idem i da ne griješim više. Dvanaest godina sam čista od kokaina, nemorala, a Gospodin me ozdravio. Imala sam bulimiju, od koje sam bolovala četrnaest godina, pušila sam cigarete i bila poročna. Ostaviti to iza sebe nije bila moja snaga, već Božja milost. Petnaest godina, od svoje dvanaeste, živjela sam u teškom grijehu, svaki dan sam pušila travu, tražila sam kokain, heroin, ekstazi... Od malih nogu konstantno sam se drogirala, djetinjstvo mi je prošlo, a u moj život ušli su muškarci. Sve je to bio začarani krug nemorala u kojemu mi nitko nije pružio ruku, već sam sve dublje i dublje tonula u crnu rupu. Sve što je ljudima nemoguće, Bogu je moguće - iskreno je kazala Simona Mijoković.

Osim toga, progovorila je i o novostima iz privatnog života, kao i o najstarijoj kćeri koju je dobila s bivšim suprugom Antom Gotovcem. – Moja Gabriela je sada u potrazi za poslom, škola joj je glavna obaveza, a dok se školuje, paralelno će i raditi. Pomaže mi, ali ona je sada već odrasla djevojka, u travnju će navršiti osamnaest godina – rekla nam je Simona.

– Bog je svima nama dao slobodu izbora. Moja kći Gabriela trenutačno je u kušnji vjere, a ja sam joj dala slobodu i molim za nju. Mene nitko nikada nije vukao za rukav i govorio mi da trebam ići Isusu. Moj bivši suprug Ante posvjedočio mi je svoje iskustvo i moje srce je to čulo. Tada sam i sama žudjela za promjenom života i shvatila da je Bog živ te da će iscijeliti moje rane – nastavila je o vjeri i načinu na koji odgaja kći, pa progovorila o tome što Gabriela misli o njezinoj prošlosti: – Apsolutno je svjesna. Gabrijela je bila na svim mojim svjedočanstvima, a moja ostala djeca jako su mala i još su zbilja djeca pa ne razumiju neke stvari. Moj suprug Stanislav djeci je znao pustiti pjesmu i spot “Lova” i objasniti im da sam to bila ja prije nego što sam upoznala Gospodina. Djeca su rekla da me ne prepoznaju zato što nisam bila nasmijana i sretna, a i da sam im sada ljepša. Rekla sam im da ću im, kada odrastu, ispričati svoju priču i put koji sam prošla i da je Isus njihovu mamu spasio – otvorila se te zaključila da je najstarija kći jako ponosna na nju i put koji je prošla. Ostatak velikog intervju pročitajte OVDJE.

Inače, Simona se 2016. udala za Stanislava Mijokovića s kojim živi u Linzu, a oni imaju četvero zajedničke djece. Simona je 2022. u tajnosti rodila sina Michaela, a otprije su imali sina Joshuu te kćeri Amaliju i Zvjezdanu.

