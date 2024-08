Simona Mijoković: 'Abortirala sam, on me na to prisilio, a kod kuće je imao ženu'

Zahvaljujem na svakoj duši koja je ovdje i molim svim mojim malenim srcem da se otvore i vaša srca, prvo moje za ovaj dar svjedočanstva. Ovo svjedočanstvo je dar ljubavi Božje. Ljubavi koja me je pronašla, ljubavi koja me je iscijelila, ljubavi koja me je oslobodila, ljubavi koja me je ozdravila, ljubavi koja je učinila sve novo u mom životu... Moje ime je Simona, imam četrdeset godina, radosna sam supruga i majka desetoro djece, petoro zemaljskih i petoro na nebu. Nekoć sam živjela u zlu, grijehu, služeći tijelu, svijetu i vragu, ali Božja ljubav bila je toliko velika, toliko neizmjerna da je ušao u ponor zla i grijeha, da je ušao u ponor pakla u kojem sam živjela. Pružio mi je ruku i rekao: "Slijedi me" - kazala je na početku svog svjedočanstva u Međugorju 40-godišnja Simona Mijoković, nekadašnja manekenka, a danas voljena supruga i majka petero predivne djece.

- Sa 16 godina upoznala sam jednog starijeg čovjeka... S njim sam zatrudnjela, ne znajući da on kod kuće ima već ženu i djecu, a ona je isto bila trudna. On je to moje dijete u utrobi nazvao Luka, kao što se i to dijete od njegove žene zvalo Luka. To sam sve kasnije doznala. Bila sam mladenački zaljubljena i luda da pristanem na sve od te zaljubljenosti. Mislila sam, on će me spasiti, on će me spasiti od zla i grijeha, droge, nemorala i bludnosti... Od svega što sam živjela. Ali nije me mogao on spasiti. Rekao je da ne mogu zadržati dijete i odveo me na pobačaj. To je bilo prije 22 godine... To je bio šok za mene, plakala sam, tresla sam se... To je živo biće, biće koje ima sve osjetila, koje ima svoje srce, svoj mozak, svoju glavu, svoje ručice i nogice... Kada sam izvršila abortus, on je poslao svog brata s kokainom da zaboravim na to sve. Poslao me u jedan apartman da se odmorim i dođem k sebi. Naravnom, opuštajući se uz drogu moje rane su se jednostavno sve više okopavale u srce. Nakon nekoliko mjeseci ponovno sam ostala trudna, i on me opet odveo na abortus i nije mi dao priliku da zadržim život, nisam smjela - iskreno je ispričala Simona te nastavila:

- U međuvremenu sam bila u jednoj modnoj agenciji te sam pobijedila na izboru za Miss u Sloveniji. Otišla sam u Los Angeles., Las Vegas i Hawaii. Nakon toga sam se vratila u Sloveniju u kojoj sam živjela. Otišla sam na taj izbor trudna, i vratila se trudna ne znajući to. To je bila moja treća trudnoća tada i on me je odveo na treći abortus. Nakon toga moje srce se potpuno slomilo, iako sam bila potpuno zavedena. Ušla sam i u pakao LGBTQ-a, u zloduh feminizma, zagovarala sam pravo na žene neka svaka žena radi sa svojim tijelom što želi... Nakon toga sam došla u Zagreb gdje sam upoznala svog prvog civilnog supruga Antu i zaručili smo se na jednom partyju. Mislila sam da je to čovjek koji će me spasiti, ali ne, samo Isus spašava, iscjeljuje i samo Isus čini sve novo - prisjetila se hrabra Simona.

- Ante i ja uvijek smo se hvalili kako radimo najbolje partyje u gradu, partyje Sodome i Gomore, moj duh je sve više klonuo, a ja sam bila okovana zlu i u grijehu. Ostatak svjedočanstva pogledajte u videu.

Podsjetimo, početkom ožujka Simona Mijoković dala je veliki intervju Večernjem listu i iskreno te bez zadrške progovorila o svom nemoralnom i bludnom životu koji je vodila prije nego je upoznala Isusa Krista.

- Ostalo je to što se kao žena volim dotjerati i srediti. Kada sam krenula putem Isusa Krista i prvi put mu se obratila, mislila sam da ću biti bolja vjernica ako se prestanem šminkati, prestanem trenirati i zapustim se. Nekoliko gospođa mi je reklo da kada idem u crkvu, trebam skinuti šminku i da sređivanje nije po pravilima Gospodina. Mislila sam da je to istina i htjela sam biti poslušna do kraja kako bih mogla služiti Isusu. Nakon toga srela sam fra Željka u Samoboru koji mi je rekao da se ne trebam zapustiti i da mi je Bog dao talent za ljepotu i njegovan izgled. Rekao mi je da to ne znači da svoju ljepotu trebam iskoristiti kroz nemoralnu odjeću i nemoralno ponašanje, već da je dovoljno da imam dostojanstvenu i čednu odjeću te da se mogu pristojno srediti i našminkati. Moram biti primjer mladim djevojkama koje žele služiti Gospodinu da nije potrebno zapustiti se, prestati se šminkati, udebljati se deset ili petnaest kilograma. Objasnio mi je da Bog od mene traži dostojanstvo, ali da se ne trebam odijevati kao da sam u samostanu i biti zapuštena bez šminke koja ističe svu žensku ljepotu. Kada sam imala životnu ispovijed na Taboru, pater Zvjezdan me odriješio svih grijeha i rekao da idem i da ne griješim više. Dvanaest godina sam čista od kokaina, nemorala, a Gospodin me ozdravio. Imala sam bulimiju, od koje sam bolovala četrnaest godina, pušila sam cigarete i bila poročna. Ostaviti to iza sebe nije bila moja snaga, već Božja milost. Petnaest godina, od svoje dvanaeste, živjela sam u teškom grijehu, svaki dan sam pušila travu, tražila sam kokain, heroin, ekstazi... Od malih nogu konstantno sam se drogirala, djetinjstvo mi je prošlo, a u moj život ušli su muškarci. Sve je to bio začarani krug nemorala u kojemu mi nitko nije pružio ruku, već sam sve dublje i dublje tonula u crnu rupu. Sve što je ljudima nemoguće, Bogu je moguće - iskreno je kazala Simona Mijoković.

