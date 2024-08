FOTO Marko Perković Thompson pokazao kako teku pripreme za koncert u Imotskom

Marko Perković Thompson priprema se za koncert koji je na rasporedu sutra, 6. kolovoza u Imotskom, odnosno na stadionu Gospin dolac. Thompsonu je ovo prvi veliki nastup nakon dugo vremena, a nastupit će uz kolege Matu Bulića i Dražena Zečića. Već nekoliko dana Marko se priprema za koncert te s pratiteljima dijeli informacije o tome kako doći na koncert i što se događa. Tako je jednom prilikom pokazao i kako teče priprema pozornice. Naime, Thompson je podijelio fotografiju na kojoj radnici slažu tribine i pozornicu te istaknuo da su pripreme u tijeku.

Osim toga, glazbenik je na svojoj Facebook stranici podijelio obavijest organizatora koncerta "Imotski ne zaboravi". U obavijesti organizatora mole se svi koji su kupili ulaznice za ovaj koncert da ih zamijene za narukvice s kojima će moći ući na koncert bez stvaranja gužve. "Kako bi izbjegli velike gužve na stadion i ubrzali cijeli proces, kupljene ulaznice je potrebno zamijeniti za pripadajuće narukvice s kojima će se omogućiti ulazak na stadion i sektor za koji ste izvršili kupovinu. Zamjena ulaznica vršit će se na za to predviđenim punktovima na dan koncerta 6. kolovoza 2024. od 10:00 pa sve do početka koncerta. Lokacije na kojima je moguće izvršiti zamjenu ulaznica za narukvice su sljedeće: Šetalište Stjepana Radića 22, 21260, Imotski (IMA parking), Vukovarska 54, 21260, Imotski (Pizza Grill Ferrum parking), Poduzetničko - poslovna zona Imotski, 21260, Gornji Vinjani, D76 23, 21262, Grubine, Izvođač niskogradnja parking i Spomenik Mercedesu", piše na početku ove obavijesti. U nastavku su uputili još jednu molbu svima koji su kupili ulaznice za ovaj koncert.

"Ljubazno vas molimo da prije dolaska na lokacije za preuzimanje narukvice, unaprijed pripremite svoje ulaznice - svaka osoba iz grupe neka ima svoju ulaznicu s obzirom na to da će se dobivena narukvica stavljati direktno na ruku posjetitelja. Za djecu do 8 godina nije potrebno priložiti ulaznicu i preuzeti narukvicu, ali je obavezan dolazak uz pratnju. Neposredno uoči i nakon koncerta očekuju se pojačane gužve stoga sve posjetitelje ljubazno molimo za strpljenje i razumijevanje, a u vrijeme koncerta bit će i primjenjiva posebna regulacija prometa o kojima više informacija možete pronaći na službenim stranicama PU Splitsko Dalmatinske. Obavijest se odnosi na koncert od 6. kolovoza 2024.", piše u obavijesti te su dodali i važnu napomenu kako ulazak na koncert bez preuzetih narukvica neće biti moguć.

Podsjetimo, Thompson je zadnji nastup imao prije dvije godine, pa je vijesti o ovom koncertu razveselio svoje brojne obožavatelje. - Nekoliko mjeseci ga je sin nagovarao da se vrati nastupima. Thompson mu je obećao da će to i učinit. Stoga se na nagovor sina Ante Mihaela, Thompson odazvao da bude gost s par pjesama u Imotskom - iz menadžmenta glazbenika su ranije izjavili za 24 sata kada je najavljivan nastup s Bulićem i Zečićem. Ulaznice za taj koncert planule su u trenu, pa nema sumnje kako će i interes za Thompsonov koncert biti veliki. Thompson je prestao nastupati nakon što je njegov sin Ante Mihael imao ozbiljnih zdravstvenih problema, a tijekom tog perioda s njim je stalno u kontaktu bio pjevač Mate Bulić.

– Čujemo se svaki dan, moram reći da je moj kum Ante imao operaciju koja je jako uspjela i to me raduje. Tako da je sve to napravilo neku mirniju atmosferu i na njegovoj strani i kod nas koji ga okružujemo – rekao je Bulić prije mjesec dana u jednom intervju. Dodao je i kako ga veseli što se konačno vraća glazbi. – Drago nam je da se vraća na pozornicu i svi smo uz njega. Uspjeli smo ga nagovoriti, predugo je izbivao s pozornice. Znam i da radi na novim pjesmama – rekao je Bulić tada.

VIDEO Petra iz 'Braka na prvu' otvorila dušu i otkrila pozadinu prekida te koliko je stvarno kg skinula