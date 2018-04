Sestre Kardashian donijele tešku odluku. Je li ovo početak kraja obitelji?

Dućan zatvaramo jer se želimo posvetiti svojim drugim poslovnim projektima, rekla je Kim Kardashian. Iza cijelog tog carstva stoji menadžerica ili kako ju zovu “momager”, jer im je i majka i menadžer - Kris Jenner.

Sve je počelo kad je sa samo 17 godina upoznala odvjetnika Roberta Kardashiana koji je najveću popularnost doživio na suđenju OJ Simpsonu 1995. Bio je njegov odvjetnik, iako se priča da je znao kako je OJ kriv za ubojstvo svoje supruge Nicole koja je bila najbolja prijateljica Kris. Ubrzamo li jedno 20-ak godina unaprijed, svijet je ugledala snimka seksa Kim Kardashian i njenog tadašnjeg dečka Ray J-a, a “momager” Kris je to dobro unovčila jer su nedugo nakon toga pokrenuli svoj reality show i tako je krenula era Kardashiana. Danas sestre Kim, Kourtney i Khloe svaka imaju svoje poslovne projekte, a i mlađe sestrice Kylie i Kendall s drugim prezimenom - Jenner, uspješne su poslovne žene.

Kao “završetak jedne ere” opisano je upravo zatvaranje legendarnog dućana DASH. Prije nekoliko godina cure su već počele pričati o tome kako previše troše na taj dućan (zbog najma prostora u LA-u, Miamiju i New Yorku) te da ih treba zatvoriti. Financijski problemi očito su bili veći od emotivne vezanosti za dućan koji je dobio i svoj “spin off” show - DASH Dolls. Pratio je živote zaposlenica dućana, a i tu je bilo svega. Nije prošlo ni bez pljački dućana u kojem su Kardashianke (ako možete zamisliti) stvarno radile za blagajnom, čistile skladište i slagale odjeću, a većinu vremena urnebesno tračale svoju mamu Kris. Osim toga, prije dvije godine tužio ih je i slijepi muškarac Andres Gomez koji je rekao da dućan DASH ne želi imati posla sa slijepcima, diskriminira ih i tretira kao građane drugog reda. Na web stranici nije mu radio software za slijepe, koji čita sadržaj na ekranu. Tražio je i novce, a ne zna se kako je sve završilo.

Neosporna je planetarna popularnost članova ove većinom ženske obitelji, kroz koju je prošlo i nekoliko muškaraca, što bivših muževa, što bivših partnera, ali i bivših muškaraca koji su postali žene. Bruce Jenner, najpoznatiji prema svom olimpijskom uspjehu 1976. kad je osvojio zlatnu medalju u desetoboju, prošle je godine postao Caitlyn Jenner, a kako kaže 60 godina je znao da je žena i tek sada živi svoj pravi život.

Ove godine završila je 14. sezona njihovog showa Keeping up with the Kardashians. Sve sezone prije tih imale su gotovo dvostruko više gledatelja, a prvu epizodu ove posljednje sezone gledalo je 1,443,000 ljudi. Primjerice, vjenčanje Kim Kardashian i sportaša Krisa Humphriesa, čiji je brak trajao samo 72 dana, gledalo je 10,5 milijuna ljudi. Čini se kako je i publici možda malo dosadilo znati baš svaki detalj o njihovom životu. Nisu ništa skrivale, pa je tako prikazano i kako bivši dečko Kourtney Kardashian, Scott Disick s kojim ima troje djece, razbija ogledalo u kupaoni potpuno nadrogiran i pijan ili dramatični period kad je bivši muž Khloe Kardashian, Lamar Odom, gotovo umro od droge u bordelu u Las Vegasu.

Kourtney je pokazala i rođenje svog prvog sina Masona, Kim pričala o tome kako su je opljačkali u Parizu i kako je mislila da će je ubiti, cijela tranzicija Brucea u Caitlyn... Osim toga, najzanimljivije je bilo kad je mlađi brat Rob bio je u vezi s Chynom koja ima dijete s bivšim dečkom Kylie Jenner (Robovom polusestrom), a rodila mu je kćer i ostavila nedugo nakon toga. Svađali su se i tukli, a sve je bilo na TV-u. Drami nikada kraja!