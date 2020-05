Senzacija s Jadrana snimila pjesmu s Talijanima i Kinezima inspiranu Queenom

Hrvatima je poznat bend Queen Real Tribute, sastav koji je po mnogima najbolji tribute band slavnog Queena na planeti. Slušati su ga lani mogli na turnejama diljem zemlje, od velikih konerata poput onih u Umagu ili Makarskoj do onih malih poput koncerta u Šipanskoj luci. Dečki su svirali po cijeloj obali. Sviraju oni i u Kini i u Grazu i gdje god dogovore. Ne biraju. Fenomenalan šou koji rade tribute-band iz Srbije, poglavito pjevač Ivan Ristanović koji i izgleda poput Freddyja Mercuryja, ali važnije - nevjerojatno slično i zvuči. Kad slušate njihove koncerte, kao da slušate CD grupe Queen. Proputovali su cijeli svijet, turneje imali od Koreje, Kine, sve do Brazila gdje su imali preko 70 koncerata.

- Obožavatelji me znaju do krvi izgrebati. Prime nas za ruku i ne puštaju - ispričali su nam dečki iz benda lani kada su davali veliki intervju za Nedjeljni Večernji list. Zaista su senzacija Društvo koje živi na cesti, imaju turneju koja ne prestaje, te koncerte u pravilu svaki dan u drugom gradu, zbog epidemije je - moralo ostati kod kuće. No, nisu stali, napravili su prvi puta vlastitu pjesmu, i to u suradnji s - kineskim simfonijskim orkestrom, talijanom iz grupe Whitesnake te srpskom sopranisticom.

- QRT projekt je okupio međunarodne talentirane umjetnike predvođene grupom Qeen Real Tribute s jednim ciljem – da u ovom vremenu, koje je kroz samoizolaciju udaljilo čovjeka od čovjeka, slavi glazbu kao univerzalni jezik koji dolazi do srca svih ljudi, bez obzira na njihovo porijeklo, godine i kontinent s kojeg dolaze - objašnjava Serge Simić, autor glazbe.Tekst potpisuje Joey Sykes, gitaru svira Nenad Bojković, bas Ivan Đerfi, bubnjeve Tony Morra, udaraljke Radoš Ćapin, a orkestraciju i klavir Miloš Jovanović. Prateći vokali su Nenad Bojković, Serge Simic, Michele Luppi, miks je radio Fabrizio Grossi, a mastering Peter Doell. Zanimljivo je kako je izvršni producent, uz Simica i - Yipu Zhang.

- Pjesma pod nazivom Human Touch, inspirirana je glazbenim naslijeđem legendarne grupe Queen. Poseban doprinos dao je mladi kineski tenor Wang Kai i simfonijski filmski orkestar iz kineskog grada Changchun, talijanski umjetnik Michele Luppi iz grupe Whitesnake te sopranistica Jovana Čurović.