Anđa Marić ponovno uči hodati, a sada je podijelila novu fotografiju: 'Fizioterapeut me kritizirao i nervirao'

Glazbenica i spisateljica Anđa Marić (45) sa svojim je pratiteljima na Instagramu podijelila svoj novi zdravstveni napredak. Anđa je podijelila svoju fotografiju, a u opisu se pohvalila novih uspjehom.

- Danas smo šetali po onom čuvenom dugačkom hodniku. Isprva sam se previše naginjala ulijevo i gubila ravnotežu jer još uvijek dižem desnu nogu iz kuka. Robi (fizioterapeut) me jasno kritizirao i to me nerviralo pa sam sjela, malo odmorila, sabrala se i cheerleadala samu sebe lupkajući se po prsima i izvikivajući: 'Ja znam hodati! Ja znam hodati!' Autosugestija je djelovala pa mi se i Robi uskoro pridružio: 'Tako je, ti znaš hodati, tako je!' Kada nađem snimatelja, bit će video - otkrila je, a u komentarima su joj oduševljeni pratitelji čestitali na uspjehu. "Ti si inspiracija", "Bravo, Anđo. Divim se tvojoj upornosti", "Veliki si borac", poručili su joj.

Podsjetimo, Marić je nedavno podijelila video u kojem je otkrila da je nakon šest godina ponovo sjela za volan.

- Prvi put za volanom nakon 6 godina! - napisala je tada Marić uz snimku i otkrila da već dugo razmišlja o kupovini automobila BMW i3.

- Želim ovaj autić i sinoć sam razmišljala kako trebam sjesti za volan da mogu dobro ulaziti u krajnju sliku i zamišljati kako ga vozim – danas me nazvala moja prijateljica i rekla mi je dođi idemo na testnu vožnju! Hvala ti Milena - dodala je Anđa u opisu snimke koju je u srijedu objavila na društvenim mrežama. "Dobro ti ide, Anđo", hvalila ju suvozačica čiji se glas čuje na snimci.

Anđa se od 2012. godine bori s multiplom sklerozom zbog koje je morala ponovo učiti hodati. Tek je nedavno, nakon sedam godina, ponovo samostalno napravila prve korake, a svoj napredak dijeli sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama. O svemu je govorila i na svojem YouTubeu kanalu, a od tih videa napisala je i knjigu "Moja revolucija u 365 dana", koja je od nedavno u prodaji.

