Ecija otkrila da se na dan vjenčanja probudila u suzama i zakasnila na ceremoniju: 'Nije mojom krivnjom...'

Ecija Ivušić (35) i Goran Belošević (36) prije dva tjedna izrekli su sudbonosno 'da' na otočiću Vrniku, koji je posljednjih godina hit među slavnima, a na njega zbog ljepote pristižu i poznati turisti, poput Beyonce i Jay Z-ja.

Fotografije od njihove bajkovite subote govore upravo to - da je bila bajkovita, no Ecija je sada otkrila kako definitivno nije tako počela. Za sve je kriv cocktail party koji su mladenci za goste organizirali dan prije ceremonije vjenčanja. Naime, Ecija ga je zamišljala kao "romantično ispijanje pjenušca uz more", međutim večer se pretvorila u pravi tulum.

"Ja se probudim i počnem plakati i suza suzu goni...Ja to nisam tako zamišljala, to je bio trash party, white trash party'', ispričala je Ecija za IN magazin i dodala da ju je Goran tješio.

''Supruga od jednog mog prijatelja sa tenisa Petra Jelenića iz Splita, slučajno u želji da naprave neku koreografiju, ona je napravila dva koraka natrag i pala u more. Sad bi netko očekivao da cura počne plakati, a ona se krene smijati i na kraju ostatak muške strane svi u more tako da, reakcije i komentari s moje strane da je daleko najbolja fešta ikad'', kazao je na to Goran.

A ni nakon jutarnjih suza, problemi nisu prestali za Eciju. Malo se duže šminkala i popravljala frizuru, a imala je problema s pristankom broja s kojim je stizala na otočić, zbog čega je zakasnila na vlastito vjenčanje.

''Ja sam na svoje vjenčanje kasnila 40 minuta. Ja nikad ne kasnim, ne možeš vjerovati, ali stvarno nije mojom krivnjom...", ispričala je Ecija.

No, kada je jednom ugledala svog Gorana na otočiću, sve se posložilo kako treba, a tako lijepo su i završili dan.

