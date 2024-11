Sedma epizoda 'Supertalenta' donijela zabavu, zapanjujuće točke i kulminaciju nesuglasica između Martine i Davora

Na pozornici su prvi nastupili nasmijani dječaci iz plesnog kluba Megablast iz Dubrave predvođeni trenerom i bivšim kandidatom Supertalenta Ivanom Novogradecom. Uz energične breakdance pokrete, članovi žirija uživali su u njihovoj koreografiji, a Martina je istaknula: „Baš me šokirate. Prvo me lažete da ste zbor, onda me razgalite kako plešete i onda ovako izgrlite trenera, pa se ja malo raznježim. Mene ste na više nivoa kupili, pa što se mene tiče, Ivane, radiš fenomenalan posao – posao koji ide puno dalje i izvan breakdancea jer gradiš fenomenalne mlade ljude“, a dječaci su se kući vratili s ponosom i četiri prolazna glasa žirija.

Svojim talentom žiri je oduševila Lydia Štritof, poznata pod umjetničkim imenom Pasha Amaro. Ova nevjesta iz Rijeke, koja se iz rodne Ugande zbog ljubavi doselila u Hrvatsku, izvela je pjesmu 'Love on the Brain' i očarala publiku. Fabijan joj je poručio: „Sviđa mi se način na koji okupirate pozornicu“, dok je Maja dodala: „Zaboravila sam da sam u Hrvatskoj jer je nastup djelovao internacionalno“, a za svoju izvedbu dostojnu svjetske pozornice Lydia je osvojila prolaz u idući krug natjecanja i brojne pozitivne komentare.

Iz Šibenika je pred žiri stigao mađioničar Ivo Vučenović s ciljem da njegov nastup na Supertalentu vidi Simon Cowell jer bi jednoga dana volio nastupiti i na britanskom Supertalentu. Zbog toga je svoju točku izveo na engleskom jeziku, no njegovi trikovi nisu prošli onako kako ih je zamislio, pa je od žirija dobio četiri 'ne' i savjet da dodatno poradi na svom talentu.

Gledateljima se predstavila i simpatična akrobatkinja Petra Marijanović iz Zagreba koja za sebe kaže da je vječna putnica koja obožava cirkus. Njezina izvedba na svili i kolutu visoko iznad pozornice odvela je žiri u bajkoviti svijet te izmamila prolazne glasove. Davor joj je čestitao na hrabrosti jer je svoje atraktivne figure izvela visoko u zraku, dok je Martina dodala: „Meni je ovo baš bilo emotivno, djelovala si mi kao vila koja je potpuno u svom svijetu“.

U sedmoj epizodi nastupio je i kauboj iz Rugvice, Željko Mijatović, s grupom Line Dance. Premda su zabavili publiku svojim veselim country pokretima, Željko i ekipa ipak su se vratili kući bez zlatnog gumba i prolaznih glasova koje su priželjkivali. Jedan od najšokantnijih nastupa večeri izveo je Andrew Stanton, sideshow umjetnik iz dalekog Las Vegasa koji je svoj talent opisao riječima: „nanosim si bol radi zabave“. S nevjerojatnom kontrolom nad boli, progutao je nekoliko mačeva odjednom, dok su članovi žirija i publike, čak i oni najhrabriji, sklanjali pogled i hvatali se za glavu od nevjerice. Na pozornici mu se pridružila i Maja, koju je podignuo s poda koristeći očne šupljine dok je za to vrijeme u grlu imao bušilicu za beton, a Fabijan je njegov nastup opisao komentarom:

„Toliko smo se zabavili da imamo probavnih problema“. Andrew je žiriju otkrio da je talentom koji je demonstrirao na Maji oborio Guinnessov rekord, a podijelio je i svoju fascinaciju ljudskim tijelom zbog koje si je dao prepoloviti jezik, ugraditi magnet u prst i probušiti rupe u ušima. Unatoč šoku koji im je priredio, žiri je Andrewa za fascinantan talent nagradio prolaznim glasovima.

Plesačkim talentom predstavila se plesna grupa Modus koja je složenom koreografijom proslavila 30. godišnjicu kluba i vratila se na pozornicu Supertalenta čak četvrti put. „Vas sam doživjela kao hrpu profesionalaca i doživjela sam ovo kao jedan nastup koji nam je baš trebao za ovu večer“, poručila je Maja, a dok su se članovi grupe veselili prolaznim glasovima žirija, njihov nastup izazvao je kulminaciju trzavica između Martine i Davora koji joj je poručio: „Tvoj način ponašanja napravili su to da od vrhunske točke ja njih ne mogu komentirati jer si ti preuzela sve na sebe“.

Iz Petrinje je na audiciju stigla Lucija Ana Horinek, 15-godišnja djevojka s nevjerojatnim glasom. Lucija je za svoj nastup odabrala pjesmu Dina Merlina, no nakon što je žiri procijenio da to nije bio dobar odabir za nju, Lucija je na Martininu molbu otpjevala još jednu pjesmu a capella s kojom je pokazala pravu raskoš svog talenta. Maja je komentirala: „Ona prva pjesma, pa kako ti padne na pamet? Zamisli da si prokockala šansu, a pjevaš ovako maestralno. Ti si pravo čudo s 15 godina,“ dok se Davor našalio: „Ti izvrsno znaš da ne znaš pjevati,“ nakon čega ju je žiri obasuo komplimentima i osigurao joj prolaz u daljnje natjecanje.

S ciljem da Martina zavoli poeziju, na Supertalent se prijavio 71-godišnji Milan Delić iz Feričanaca koji je, osim svog talenta – recitiranja poezije – pokazao i zavidno znanje o članovima žirija. Njegova interpretacija pjesama isprva je nasmijala, a zatim okupirala žiri, zbog čega je Fabijan zaključio: „Danas u ovom ludom vremenu gdje se stalno negdje juri i kasni, poslušati nešto toliko značajno je divno“, a da je u svom naumu da Martina zavoli poeziju Milan zaista i uspio, pokazala su tri prolazna glasa i njezin komentar: „Ja ću vam reći jedno veliko hvala iz srca“.

Iz susjedne Bosne i Hercegovine na pozornicu Supertalenta došle su čak dvije skupine Pop-rock škole Sarajevo – juniori i seniori. Prvo su juniori razvedrili pozornicu svojom pozitivom i šarenom garderobom, a izvedbom pjesme 'No Roots' rasplesali su članove žirija i pokupili brojne komplimente i prolazne glasove. „Meni ste bili genijalni. Super mi je vaša furka jer ste jako cool“, rekla je Maja, a jednako uspješan nastup priredili su i članovi seniorskog benda Pop-rock škole Sarajevo koji su zapalili studio odsviravši dinamičnu kombinaciju rock hitova kao što su Smoke on the Water, Thunderstruck i Enter Sandman „Fantastičan posao ste napravili“, poručila je Martina.

Emisiju je svojim zapanjujućim nastupom privela kraju simpatična 48-godišnja Francuskinja Genevieve Cote koja trenutno živi u Kanadi. Ova vesela umjetnica odiše pozitivnom energijom, iako je njezin život, tvrdi, bio pravi rollercoaster. Kad je imala samo 11 godina, njezina majka počinila je samoubojstvo, nakon čega je Genevieve odustala od škole, a s 20 godina postala je samohrana majka. Iako su joj cijeli život govorili da neće uspjeti, ona je odlučno slijedila svoje snove, vratila se u školu i s 35 godina dobila diplomu, a sada je napokon ispunjena i sretna. Svojim šarmom već je na prvu osvojila žiri Supertalenta, a kada je pokazala svoj talent oponašanja zvukova potpuno ih je oborila s nogu. Nakon što je izvela zanimljiv broj u kojem je demonstrirala zvukove prirode i životinja, ali i pjevne dijelove impresivnog vokalnog raspona, Maja je komentirala: „Meni su se trepavice naježile“, a Martina je zaključila: „Impresionirana sam ne samo oponašanjem zvukova prirode, nego i vašom vokalnom tehnikom koja seže od klasičnog pjevanja do beltinga na kraju“.

Sedma epizoda donijela je nevjerojatne izvedbe, raznolikost talenata i upornost kandidata koji slijede svoje snove, a već iduće nedjelje gledatelje očekuju novi audicijski nastupi samo na Novoj TV!

