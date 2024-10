Sean Penn genijalni je glumac, srčani aktivist za obespravljene, a kojemu se štošta zna oprostiti

Američki filmski glumac i redatelj, dobitnik dva Oscara za najbolju glavnu ulogu, poznat po ulogama žestokih, često nesimpatičnih likova bez smisla za humor, tijekom cijele svoje glumačke karijeru izazivao je kontroverze, a bilo je tu droge, nasilja prema ženama, neobičnih izjava pred kamerama i ostalih skandala tipičnih za umjetničke duše poput Pennove.

Sean Penn rođen je 17. kolovoza 1960. u Kaliforniji, u peteročlanoj obitelji. Njegov otac je televizijski i filmski redatelj Leo Penn, majka je glumica Eileen Ryan, mlađi brat Christopher glumac ("Psi iz rezervoara") koji je 2006. umro od srčane bolesti, dok je stariji brat Michael uspješan pjevač i autor pjesama u bendu No Myth. Rođen u obitelji uronjenu u show business, Sean je bio aktivan u kazalištu još kao tinejdžer. Radio je kao pomoćnik redatelju Patu Hingleu u Los Angeles Group Repertory kazalištu.

Sa 19 godina prvi se put pojavio u televizijskoj seriji, u jednoj epizodi "Barnaby Jones" (1973. - 1980.) te u televizijskom filmu "The Killing Of Randy Webster" (1981.) u maloj, sporednoj ulozi. Nezadovoljan televizijskim statusom, odlazi u New York isprobati svoju sreću na daskama kazališta. Prvi angažman bila je broadwayska predstava "Heartland" koja je prošla loše, ali ga je ipak dovela do njegove prve zapažene uloge vojnog kadeta u filmu "Taps" (1981.) i uloge surfera u filmu "Fast Times at Ridgemont High" (1982.).

Zatim se pojavljuje u filmovima: "Opaki momci" (1983.), "Utrka s mjesecom" (1984.), "Sokol i snjegović" (1985.) i "Izbliza" (1987.) u različitim ulogama i karakterima, potvrđujući se kao odličan holivudski glumac. U kina se vraća ubrzo, s filmom "Boje nasilja" (1988.), a zatim slijede "Mi nismo anđeli" (1989.) i "Žrtve rata" (1989.). U tom razdoblju, gluma mu je nakratko dosadila pa se odlučio povući iza kamere kao redatelj, a rezultat je "Zla krv" (1991.), impresivna priča o dva brata na suprotnim stranama zakona. Mada se povukao iza kamere, ipak je vrlo pažljivo birao uloge u kojima želi glumiti.

Foto: Reuters/PIXSELL (Ilustracija)

Tako je prihvatio ulogu gangsterskog odvjetnika u Brian De Palminom filmu "Carlitov način". Dobio je i dvije nominacije za to glumačko ostvarenje: nominaciju za Oscara za najboljeg glumca i nominaciju za Zlatni globus u kategoriji najboljeg glumca u drami. Ponovo se vraća iza kamere u filmu "Čuvari prijelaza" (1995.) s Jackom Nicholsonom u glavnoj ulozi. Nicholson glumi čovjeka uništenog smrću svoje kćeri, dok taj film Penn potpisuje kao scenarist, redatelj i koproducent. Kasnije iste godine, uz sjajnu Susan Sarandon, glumi u filmu "Odlazak u smrt" Tima Robbinsa (1995.), za koji mnogi misle da mu je najbolje glumačko ostvarenje, što je Američka filmska akademija nagradila nominacijom za najboljeg glumca.

Za Nick Cassavetesov film "She's So Lovely" (1997.) dobio je nagradu za najboljeg glumca na festivalu u Cannesu. Iste godine glumi u nekoliko dobrih filmova: "Hugo Pool" (1997.), "Igra" (1997.), filmu Olivera Stonea "Pogrešno skretanje", 'Tanka crvena linija' (1998.) i "urlyburly" (1998.). Unatoč glasinama da nije želio prihvatiti ulogu jazz gitarista u Woody Allenovom filmu "Sweet and Lowdown" (1999.), ta uloga mu je donijela drugu oscarovsku nominaciju za najboljeg glumca. Ostao je aktivan i iza kamere kao redatelj filma "The Pledge" (2001.), trilera u kojem, opet, glumi Jack Nicholson, inače njegov kućni prijatelj po kojem je Seanov sin dobio ime. Treću nominaciju za najboljeg glumca donijet će mu uloga u filmu "Ja sam Sam" (2000.). U filmu Clinta Eastwooda "Mistična rijeka" glumi jednog od trojice prijatelja koje je sudbina spojila dvadeset i pet godina nakon zajednički provedenog djetinjstva i dobiva svoju četvrtu nominaciju, ali i konačnu (odavno zasluženu) zlatnu statuu po imenu Oscar. Vrlo je hvaljena njegova glumačka izvedba u filmu nadarenog meksičkog redatelja Alejandra Gonzáleza Iñárritua "21 gram" (2003.).

Penn se ponovno pokazao kao vrstan glumac u filmu "Ubojstvo Richarda Nixona" iz 2004. godine. Ovdje ga se može vidjeti u ulozi propalog trgovca pokućstvom koji prolupa misleći da je on jedini preostali pošten čovjek u Americi te odluči oteti avion kako bi se zabio u Nixonovu Bijelu kuću. Nakon toga briljirao je u krimi trileru "Prevoditeljica" (2005.) u režiji Sydneya Pollacka, gdje kao FBI-jev agent štiti UN-ovu prevoditeljicu koju glumi Nicole Kidman. Potom 2006. godine glumi u trileru "Svi kraljevi ljudi", a naredne godine ponovno je zasjeo na redateljski stolac i tada nastaje zanimljiva biografska drama "U divljini" koja je zaradila odlične kritike, ali nije ostvarila značajniju zaradu. Zatim je 2008. predsjedao žirijem uglednog festivala u Cannesu, a iste godine snimio je i biografsku dramu "Milk" koja mu je osigurala još jednog Oscara i to ponovno u kategoriji za najbolju mušku ulogu.

Pažnju medija već godinama plijeni i burnim privatnim životom. Iza njega su brojne ljubavne veze, a mnogim je slavnim ljepoticama slomio srce. Na listi njegovih odabranica nalazile se pjevačica Jewel, Pam Springsteen, sestra poznatijeg Brucea Springsteena te Susan Sarandon. Sa svima njima bio je u kraćim vezama vjerojatno iz razloga što je veoma teško izdržati njegov buran temperament, što su s vremenom spoznale i njegove tri, mahom poznate i slavne supruge. Jedna od najpoznatijih njegovih bivših partnerica je pjevačica Madonna koju je upoznao na snimanju filma "Izbliza", koja je za potrebe filma napisala i snimila pjesmu "Live To Tell", Zajedno su glumili u filmu "Shanghai Surprise" (1986.), koji mu je najgore ostvarenje do dana današnjeg i jedino za vrijeme braka. Njihov odnos bio je buran, u braku su bili od 1985. do 1989., a ona je priznala da joj je on do danas ostao najveća ljubav. Filmski svijet brujao je o tome kako je Penn imao problema s kontrolom bijesa i ljubomorom pa ju je tijekom njihove veze tukao, maltretirao i vezao da bi ona ostala sjediti kod kuće dok se on provodi.

Foto: Reuters/PIXSELL (Ilustracija)

Jednom ju je navodno zatočio punih devet sati i otišao na piće, a ona se za to vrijeme tresla, što joj je ostavilo psihičke posljedice. Zbog svog je ponašanja zaradio i prijavu za obiteljsko nasilje, no Madonna mu je četiri godine sve opraštala - sve do jednog dana. Nakon razvoda u tabloidima je izašla slika Penna kako tuče svoju suprugu Madonnu baseball palicom. Nakon obračuna s fotografom, Sean je završio u zatvoru na trideset i dva dana. Ubrzo nakon što se razveo od Madonne, upustio se u vezu s glumicom Robin Wright, koju je upoznao početkom 90-ih na snimanju filma "Odabrani". S jednom od najljepših žena u Hollywoodu dobio je dvoje djece, kćer Dylan 1991. i sina Hoppera 1993., a vjenčali su se 1996. godine. U braku su ostali sve do 2010. kad je uslijedio razvod, a brakorazvodna parnica nije baš bila prijateljska. Po sudovima su se povlačili čak tri godine zbog borbe za skrbništvo nad djecom te ponovnih optužbi za agresivne ispade i alkoholizam. No, uspjeli su ostati u korektnim odnosima zbog djece.

Nakon toga je uslijedila vrlo kratka veza s glumicom Scarlett Johansson 2011., a viđeni su zajedno u Meksiku i Los Angelesu. Također su se zajedno pojavili na večeri u Bijeloj kući 2011., a tada su se držali za ruke. Dvije godine kasnije Penn je prohodao s još jednom lijepom glumicom, Charlize Theron, no veza je potrajala samo do 2015. godine. Iako je iza sebe već imao dva propala braka, tada je glumac izjavljivao da ne bi imao ništa protiv da i s Charlize prošeta do oltara. Theron je, pak, izjavljivala da veza s Pennom nije bila baš tako ozbiljna kako su to ljudi mislili. "Naravno, bila je to ljubavna veza. Definitivno smo bili par, no to je trajalo jedva godinu dana. Nikada nismo zajedno živjeli. Nikada se nisam planirala udati za njega. Ništa takvo", izjavila je u jednom intervjuu kod Howarda Sterna.

Nakon tog ljubavnog brodoloma, Sean Penn pokušao je pronaći sreću sa 31 godinu mlađom australskom glumicom Leilom George. Vjenčali su se 2020., a on je navodno bio opčinjen svojom mlađahnom suprugom. Ipak, ona ga je na kraju ostavila i zatražila razvod u travnju 2022., a on je javno po medijima plakao i preklinjao Leilu da mu se vrati. Za kraj njihove veze krivio je samog sebe, a bivšoj supruzi, koja je samo nekoliko mjeseci mlađa od njegove kćeri, javno je poručio da je i dalje voli. "Postoji jedna žena, Leila George, u koju sam jako zaljubljen i viđam je samo s vremena na vrijeme. Ja sam zaje*** brak. Nisam obraćao pažnju na nju, ignorirao sam je", priznao je jednom prilikom i dodao da je nikada nije prevario, ali da se doveo do toga da mu je sve bilo važnije od obitelji.

Jednom je prilikom komentirao taj mučan životni period u kojemu je bio depresivan i pijan po cijeli dan i noć. "Ovo će vas šokirati: pokazalo se da lijepe, talentirane, maštovite žene koje su se udale za nekoga puno starijeg od njih, ne vole kad se probude iz mirnog sna i zateknu tog istog muža na kauču, pijanog, kako gleda gluposti na televiziji, a onda je, u 10 ujutro, odlučio da je baš tad pravo vrijeme da strusi jednu duplu votku", ispričao je tada Penn i dodao da bi nekoliko sati kasnije bio potpuno bez svijesti od alkohola. Iako je shvatio da je griješio, još uvijek se nije odrekao tableta i alkohola, pogotovo votke. No, iako je ostao slomljenog srca, ipak nije ostao praznog novčanika jer je bio dovoljno trijezan da s Leilom potpiše predbračni ugovor.

U lipnju ove godine slavni je glumac izjavio da je "svaki dan oduševljen" što je samac. "Jednostavno sam slobodan. Ako budem ulazio u vezu, i dalje ću biti slobodan, ili ako ne budem u vezi, onda neću biti povrijeđen. Neće mi ljubavna veza opet slomiti srce",rekao je. No, nedavno je 64-godišnji Penn snimljen na aerodromu u Los Angelesu s novom djevojkom. Valeria Nicov je mlada glumica iz Moldavije, koja se bavi i modelingom. Nije poznato koliko joj je točno godina, no nagađa se da je u 20-ima, što bi značilo da je mlađa od djece poznatog glumca, 33-godišnje kćeri Dylan Frances i 33-godišnjeg sina Hoppera Jacka, koje je dobio u braku s Robin Wright.

Strastveni je pušač i aktivist za ljudska prava, a tijekom predsjedničkog mandata Georgea W. Busha bio je jedan od njegovih najglasnijih kritičara. Dana 10. listopada 2002. Penn je platio oglas u Washington Postu za 56 tisuća dolara, u kojem je zamolio predsjednika Busha da prekine ciklus nasilja. Oglas je bio napisan kao otvoreno pismo predsjedniku, a odnosilo se na plan napada na Irak i rat protiv terorizma. U pismu je kritizirao Bushovu administraciju zbog "onemogućavanja građanskih sloboda" i "pojednostavljen i potpirujući pogled na dobro i zlo" Bushove administracije. Penn je posjetio Irak u prosincu 2002. godine. U rujnu 2005. otputovao je u New Orleans, u američkoj saveznoj državi Louisiana, kako bi pomogao žrtvama uragana Katrina. Osobno je fizički pomagao mnogim ljudima. Jedan od njih bio je 73-godišnji John Brown, koji je rekao svojoj sestri preko telefona: "Pogodi tko je došao i izvukao me iz kuće? Sean Penn, glumac." Glumac je nakon toga nekim žrtvama dao neodređen iznos novca kako bi im pomogao, a one koje su trebali stručnu pomoć odveo je u bolnicu.

Foto: REUTERS/Ann Wang

S početkom rata u Ukrajini, nekoliko je puta posjetio ovu zemlju, a Volodimiru Zelenskom izrazio je bezrezervnu podršku u borbi protiv ruske invazije. O ukrajinskom predsjedniku snimio je dokumentarni film, a još 2022. donio mu je neobičan poklon: jednog od svoja dva Oscara. "To je samo simbolična stvar, ali ako znam da je ovdje, uz vas, ja ću se osjećati bolje, pogotovo kada znam da je dio mene u Ukrajini. Kada pobijedite, možete mi ga osobno donijeti natrag u Malibu", kazao je Penn ukrajinskom predsjedniku, nakon što je iz svog crnog ruksaka pred njega izvadio zlatni kipić, dok mu je predsjednik Zelenski zauzvrat uručio Orden za zasluge. Kasnije je Penn izjavio kako je ozbiljno razmišljao da ostane u zemlji i pridruži se ukrajinskim borcima, a zbog svoje podrške Ukrajini, američki glumac dobio je trajnu zabranu ulaska u Rusiju.

