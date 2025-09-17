Sandra Elkasević objavila romatičnu fotografiju sa suprugom, izmjenjivali su nježnosti na posebnoj lokaciji

Naša najtrofejnija sportašica i kraljica diska, Sandra Elkasević, ponovno je oduševila svoje brojne pratitelje na Instagramu, no ovoga puta ne s atletskog borilišta, već s jedne od najljepših i najprepoznatljivijih lokacija na svijetu. Samo dva dana nakon napetog finala na Svjetskom atletskom prvenstvu, Sandra je podijelila iznimno romantičnu fotografiju sa svojim suprugom i trenerom Edisom Elkasevićem, pokazavši kako pronalazi mir i snagu nakon velikih natjecanja.

Na fotografiji vidimo zaljubljeni par kako izmjenjuje nježan poljubac u čarobnom okruženju Fushimi Inari svetišta u Kyotu, poznatom po tisućama narančastih torii vrata koja stvaraju nestvaran tunel. Uz kratak, ali moćan opis "Samo MI", Sandra je jasno dala do znanja da su joj ovi zajednički trenuci s Edisom najvažniji. Lokacija i hashtag #Japan2025 otkrivaju da je par iskoristio boravak u Japanu za kratak, ali zasluženi odmor.

Na fotografiji iz Kyota, Sandra je pokazala i svoju besprijekornu sportsku figuru u ljubičastom kompletiću, dok je Edis bio u ležernom sportskom izdanju. Njihovi osmijesi i nježnost govore više od tisuću riječi, a obožavatelji su to prepoznali te su ih u komentarima obasuli porukama podrške i ljubavi. "Uživaj u Japanu, idolu moj", "Predivni ste", samo su neki od komentara koji su se nizali ispod objave.