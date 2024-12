Samuel L. Jackson očekivano je jednako efektan i u TV seriji kao i na filmu

Star Wars: Skeleton Crew, Disney+

Nakon zadnjeg promašaja s “Acolyteom”, stigao je i jedan suvisao spin-o “Ratova zvijezda”. I to okrenut prema djeci. “Star Wars: Skeleton Crew” dosta je nalik genijalnom Spielbergovom uratku “Goonies” u kojem je uživao praktično svatko generacije koja je odrastala 80-ih godina. “Skeleton Crew” je doista u tom duhu, vrteći se oko klinaca koji slučajno otkrivaju stari hram Jedija, a nešto nakon prve epizode susrest će se i s Jod Na Nawoodom, “korisnikom Sile”, šarmantnim i bistrim likom kojeg tumači Jude Law. Vrlo je zanimljivo što je u seriji prikazana i vizija običnog života u galaktici tamo negdje jako daleko koji izgleda interesantno, ali na drugu je ipak kopija nekog američkog predgrađa, recimo, 70-ih godina prošlog stoljeća. Ne mari, serija je sasvim u redu, i čak dobrodošao odmak od klasičnih priča o pojedinom junaku velike sage Georgea Lucasa. Prigovor ide dosta lošoj maski gdje su likovi drugih masa napravljeni dosta loše, no ne vjerujemo da će to remetiti ciljanu publiku u gledanju, a to su oni najmlađi.

Fight Night: The Million Dollar Heist, SkyShowtime

Vrlo zanimljiva serija temeljena na stvarnom događaju koji je onda reinterpretiran u jednom podcastu. A riječ je o pljački banke koja se dogodila u Atlanti u noći povratničkom meča Muhamada Alija protiv Jerryja Quarryja. Aliju je, mnogima je poznato, oduzeto pravo da se bavi boksom nakon što je odbio poziv za mobilizaciju u američku vojsku. Jasno je kako je njegov povratnički meč privukao puno pozornosti, no bilo je i onih koji su tu pozornost odlučili privući na drugačiji način. Ovo je isto tako serija u kojoj se pojavljuje Samuel L. Jackson, uz njega Kevin Hart, ali i pomalo zaboravljeni Terrence Howard. Serija bi možda dobila i veću preporuku, no ipak je tematika strogo američka, namijenjena prije svega afroameričkoj publici, zamišljena kao krimi priča s elementima humora, ne kao nešto poput, recimo, “Američkog gangstera”. Ali je dobro režirana, atmosferična, s puno detalja koji govore o tom vremenu koje je jedno od najintrigantnijih i najvažnijih u američkoj i svjetskoj povijesti. Kao što je i sam grad Atlanta sam po sebi izuzetno zanimljiv.

Senna, Netflix

Ovo je najskuplja brazilska serija svih vremena, koštala je čak 170 milijuna dolara. I da, vjerojatno nitko s toliko emocija ne bi mogao napraviti seriju o jednom od najvećih vozača svih vremena osim Brazilaca. To se i vidi, na specijaliziranim je webovima serija od publike izuzetno visoko ocijenjena, no isto joj je za prigovoriti kako niti ovdje nismo Ayrtona Sennu upoznali do kraja. Činjenica je da se posljednjih godina hagiografskim pristupom radi više lmova o poznatim sportašima, pa je tako i ovdje. Neke dubine ima u prikazu rivalstva s Alainom Prostom, no ipak se čini kako je bila namjera da se stvori jedan lmovani spomenik kultnom vozaču. Tako niti odnos s djevojkom Xuxom nema dovoljno dubine, a sukob s Jean-Marie Balestreom ipak je samo novinski prikazan. Glavni glumac Gabriel Leone čak i ponešto sliči na Sennu, serija je produkcijski na iznimnoj razini, vidi se gdje je taj silan novac otišao, oni mlađi, pa i mi stariji, sigurno će saznati ili će obnoviti neke situacije ili detalje iz tog za Formulu 1 vrlo interesantnog vremena.