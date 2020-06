Sad je i službeno! Forestland prvi festival ovog ljeta u Hrvatskoj

Festival elektronske glazbe Forestland i službeno će se održati ovog ljeta u Međimurju i to od 17. do 19. srpnja u idiličnom Brezju. Po osmi puta centar ljeta u najsjevernijem dijelu Hrvatske je Forestland!

Desetak godina je prošlo od ideje, a ideju ni najteže okolnosti ne mogu zaustaviti. Mnogo neprospavanih noći i tisuće radnih sati pripreme su za rejv, elektroniku, trap, hip hop, house, techn, UK bass sound, grime, R'n'B pa ovog ljeta neće biti prepreka za 48 sati u šumici.

Novo normalno u šumici

"Mjesecima se borimo, hrabrimo, ali i prolazimo na desetke opcija samo da bi odlučili – Forestland će se održati!", rekao je glasnogovornik festivala Krešimir Biškup.

"Forestland je ideja, bunt, želja i san u jednom i ove ćemo ga godine održati i napraviti na najbolji mogući način u ovoj teškoj situaciji. Poštujemo sve mjere koje je propisao HZJZ, imamo dezinfekcijske punktove, tekuću pitku vodu na više mjesta, a na svakog će posjetitelja biti predviđeno i više od 4m2 prostora", dodao je.

Foto: Promo



Forestland se održava već nekoliko godina u Brezju, na idiličnom polju okruženom šumama hrasta, bukve i graba, jezerom i potocima, s preko četiri hektara prostora za festival.

Promjene u glazbenom line-upu



U glazbenom dijelu stižu određene promjene kod izvođača, no svi najavljeni će doći na festival, ove ili iduće godine: "Cijeli tim mjesecima već planira i gleda kako, no ipak na kraju smo se složili da zbog Covid-19 situacije prisiljeni smo bili odgoditi strane izvođače za zimu 2020., ili pak ljeto 2021.", rekao je Biškup i dodao: "Kiril Djaikovski, Mark Sixma i Moguai zbog dalekih putovanja premješteni su za buduće datume, no 2020. će ipak biti zapamćena po najvećem regionalnom imenu, no to ćemo tek najaviti".

Organizacija Forestlanda uvjerena je da će festival privući velik broj domaće, ali i slovenske publike.

"Već godinama imamo prisni odnos sa susjedima, na festivalu nastupa velik broj slovenskih DJ-a, ovog ljeta radimo i hip-hop dio i graffiti jam, gradimo cijeli mali grad na lokaciji festivala. Zbog same destinacije, iznimno nam je drago da privlačimo taj broj turista i radimo na promociji i Međimurja kao party centra kontinentalne Hrvatske. Cilj nam je u idućem razdoblju povezati se još i više i bolje sa raznim glazbenicima, DJ-ima i kolektivima u Hrvatskoj i Sloveniji i objediniti ih sve na festivalu, postati svojevrsni meeting point za električnu glazbu", zaključuje Biškup i dodaje: "Prednost ćemo uvijek dati lokalnim i regionalnim artistima, a to će najave ovogodišnjih artista i pokazati".

Ulaznice za Forestland možete kupiti isključivo online i to putem start-up ticketing sutava www.ticket2go.hr po cijeni od 100 kuna za festivalsku ulaznicu, odnosno 160 za kamp ulaznicu.