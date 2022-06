Na ovogodišnjem Festivalu čak 41 filmski naslov, a uz glazbu i izložbe i gastro ponuda

U lijepom ljetnom ambijentu caffe galerije Velvet na ispod zagrebačkog Tuškanca održala se tiskovna konferencija povodom još jednog, 16. po redu, Festivala tolerancije. Filmski je program ovog festivala ponovno iznimno bogat s 41-im naslovom u koprodukcijama iz čak 30 zemalja svijeta. Kao i prije, festival će biti začinjen glazbom i izložbama ali i gastro ponudom.

Festival koji uči toleranciji, solidarnosti i humanosti predstavila je Nataša Popović, direktorica Festivala Tolerancije, rekavši kako okosnicu ovogodišnjeg programa čine filmovi koji su nagrađeni na značajnim filmskim festivalima poput Karlovih Vara, Cannesa, Sundancea, CPH:DOX-u, Clermont-Ferrand itd., a čak dva filma s programa nagrađena su Oscarima, Ljeto soula (... ili kada se revolucija nije mogla prenositi) u kategoriji dugometražnog dokumentarnog filma te Kraljica košarke u kategoriji kratkometražnog dokumentarnog filma, s kojim u bloku s Lunanom koji je normiranim za Oscara otvaramo festival. Boško Picula, koji je uz Snježanu Tribuson ovogodišnji filmski selektor, rekao je kako filmovi koji su ove godine razmatrani i u konačnici selektirani u program Festivala tolerancije svjedoče da je načelo tolerancije potrebnije u cijelom svijetu no ikada ranije, barem kada govorimo o posljednjim godinama.

- Raznolikost tema, autorski pristupi te različiti filmski rodovi i vrste koji su se i ove godine našli pod zajedničkim nazivnikom tolerancije, potvrđuju da je i u trećem desetljeću 21. stoljeća krhkost međusobnog uvažavanja jedna od najvećih prijetnja ljudskoj zajednici neovisno gdje se ona oblikovala. Hrabri, komunikativni te umjetnički relevantni, filmovi s aktualnog Festivala predstavljaju nam svijet koji je gdjegdje zemljopisno udaljen od nas, a gdjegdje u našoj neposrednoj blizini. No, u oba je slučaja – naš – jer su ljudska bića, bez obzira koliko različita bila, jednaka u potrebi da ih se poštuje, razumije i štiti u njihovoj ljudskosti. Filmska umjetnost može to činiti na uistinu snažan način, rekao je Picula. O glazbenom, popratnom programu i ponudi festivala više nam je rekao Vladimir Kosić, producent Festivala tolerancije. Naime, na ljetnoj pozornici u hladovini parka Bundek i ove vas godine očekuje privlačan i besplatan glazbeni program u kojem će nastupiti popularni domaći bendovi i DJ-evi, kao što su: Elemental, Ljetno Kino, Porto Morto, Balkan Zoo & Nina Ćorić, Bosak & The Second Hand Band, Stanko Bondža, M.I.L.E. i mnogi drugi. Festival traje na Bundeku od 30. lipnja do 3. srpnja.