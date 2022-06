Veliki foto izvještaj! Pogledajte najupečatljvije trenutke duhovno glazbenog spektakla godine!

Ni dan nakon najvećeg duhovnog spektakla "Progledaj srcem" održanog jučer na Maksimiru ne stišavaju se emocije, dojmovi su još uvijek jaki. Bilo je to događanje koje će se pamtiti godinama.

Dolazili su u Zagreb ljudi organizirano autobusima iz svih krajeva domovine i obližnjih zemalja, vlakovima i automobilima, a događaj je to kojem su se okupljeni veselili tjednima, pa i mjesecima. I ne samo zbog 17 izvođača duhovne glazbe koji su izveli najbolje repertoara duhovne glazbe, već i zbog cjelodnevnog molitvenog pretprograma koje su predvodili fra Ivan Matić, vlč. Dražen Radigović, vlč. Ivica Tolla i p. Marijan Zubak.

Nastupili su brojni izvođači, među kojima su i velike zvijezde duhovne glazbe poput sestara Husar, Rafaela Dropulića Rafe, Tonija Cetinskog, Alena Hržice, a gošća iznenađenja bila je Doris Dragović.

Svi se slažu kako je to bio jedinstvenom događaj koji svakako što prije treba ponoviti.