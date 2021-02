Ruži treba priznati još jednu važnu ulogu, baš zahvaljujući njoj, glasači su znali ispraviti neke (vrlo očite) nepravde

Povijest Večernjakove ruže mnogo je više od povijesti najuglednije i najstarije medijske nagrade. Nije to tek puno nabrajanje pobjednika, anegdota i mjesta svečanih dodjela nagrada, za koju su i najveće dvorane u Zagrebu brzo postale pretijesne... Nagrada je to koju je Večernji list i tadašnja redakcija Ekrana na čelu s urednikom Brankom Vukšićem osnovao 1994. godine, koja se mijenjala kako su se mijenjali i mediji, ali i život.

Odgovor na Porin

Ruža je pčela kao svojevrsni odgovor na Porin jer, uz nagradu za glazbenika jasna je bila potreba da se u tada još ratom opterećenoj zemlji, nagrade i najbolji glumci i najbolji televizijski djelatnici. Tako su se na prve tri Ruže (za 1994., 1995. i 1996. godinu) Ruže dodjeljivale u tri kategorije – najbolje TV osobe (žena i muškarac), najbolji glumac i glumica te najbolji pjevač, pjevačica i grupa. No, već nakon dodjela prvih Ruža, koje su u javnosti dočekane s panegiricima: “To je nagrada koja je Hrvatskoj nedostajala”, čuli su se i prvi prigovori.

Foto: Boris Ščitar

Došli su iz dva smjera, prvi je bio radijski, jer upravo su to bile godine u kojima su se osnivale mnoge radijske postaje, u kojima se nakon godina stagnacije revolucionarno mijenjao upravo radijski medij. S druge strane prigovori su stizali od glazbenika. Tada je na glazbenoj sceni vladao dance – prve je Ruža za najbolju grupu otišla u ruke članova E.T.-ja, a Prljavo kazalište (Ruže za 1995. i 1996.) bilo je na vrhuncu popularnosti, ali usporedno s tim razvijala se i tamburaška scena. Tako je Ruža za 1997. godinu donijela čak tri nove kategorije, a pobjednici su bili: Danijela Trbović i Oliver Mlakar – TV osobe, Karmela Vukov Colić i Trpimir Vicković Vicko – radijske osobe, Ena Begović i Goran Višnjić – glumci, Nina Badrić, Petar Grašo i Prljavo kazalište – glazbenici te Gazde – najbolji izvođač tamburaške glazbe.

Ekspanzija

I te su kategorija trajale godinama, s tim da su uz Ruže za 1999. godinu dodijeljene i one za 20. stoljeće, u kojima su čitatelji Večernjeg lista izabrali najbolji hrvatski film i najbolju TV seriju, a bili su to klasici cijenjeni i u današnje vrijeme – “Tko pjeva zlo ne misli” i “Gruntovčani”. Već 2000. godine Ruža se ponovno prilagodila stvarnosti slijedeći nove glazbene trendove.

Zahvaljujući tadašnjoj ekspanziji i još jačem rastu popularnosti etnoglazbe za 2000. godinu tamburaška je Ruža proširena, pa smo tako te godine dodijelili Ružu najboljem izvođaču etnoglazbe, a osvojila ju je Lidija Bajuk. No, Ruži treba priznati još jednu važnu ulogu, bila je to nagrada zahvaljujući kojoj su glasači znali ispraviti neke (vrlo očite) nepravde. Tako su, primjerice, grupi Colonia u godinama kada je žarila i palila domaćom glazbenom scenom, redom izmicali Porini za koje je grupa bila nominirana. Za Porin je tada, kao i sada, glasala struka, a čitatelji Večernjeg lista odlučili su da Coloniji i te kako s pravom pripada Ruža za najbolju grupu. Svoju su prvu Ružu dobili za 2001. godinu, i slavili do jutra. Bila je to prva, velika, nacionalna nagrada koju je osvojila grupa čijoj popularnosti tada zaista nitko nije mogao konkurirati.

Foto: Siniša Hančić/Pixsell

U godinama koje su slijedile medijska scena se mijenjala nevjerojatnom brzinom, a te je mijene slijedila i Ruža ostajući stalno povezana s čitateljima Večernjeg lista. Početak 21. stoljeća označio je preporod hrvatskog filma, godine su to bile u kojima se konačno počelo snimati i više i kvalitetnije, pa su se tako filmski Ružama okitili filmovi “Posljednja volja” i “Tu”. Godine 2004. počele su se nagrađivati i najbolje TV emisije, i to za dvije kategorije: najbolja TV emisija, kao kategorija za domaću pamet, i najbolja licencirana TV emisija, u kategoriji vrhunske kreativnosti u prilagodbi popularnih stranih TV formata. U povijesti Ruže tako je zapisano da su te Ruže prvi dobili “Latinica”, tada neprijeporni talk-show Denisa Latina, i kviz “Tko želi biti milijunaš?”. Upravo nagli razvoj televizijskog medija, osnivanje brojnih novih TV postaja, kao i ulazak globalnih igrača poput RTL-a u hrvatski medijski prostor, uvjetovali su kratko razdoblje u kojem je Ruža preimenovana u Ekran te se dodjeljivala u čak 19 kategorija, s velikim svečanim dodjelama u zagrebačkome Boćarskom domu. Nakon nekoliko godina stanke, Ruža se vratila svojim korijenima. Tako su na sceni HNK Zagreb, prvog dana proljeća 2014. godine, dodijeljene Ruže u kategorijama za koje i danas glasaju čitatelji. Vratila je Ruža tako svoju ekskluzivnost jer to je doista nagrada koja stiže u ruke najboljima.