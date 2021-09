RTL-ov kulinarski show 'Tri, dva, jedan - kuhaj!' u devetoj sezoni ima novu voditeljicu

U jesenskoj shemi RTL-a gledatelji će opet gledati kulinarski show "Tri, dva, jedan - kuhaj!", a u devetoj sezoni očekuje nas promjena u voditeljskom postavu. Voditeljica devete sezone je Marijana Batinić, kojoj će ovo biti povratnički angažman nakon porodiljnog. Marijanu smo dosad u voditeljskoj ulozi gledali u emisijama "Ljubav je na selu" i "Život na vagi".

- Radujem se novoj ulozi. Gledateljima je to jedna od omiljenih emisija, kao i mom suprugu te kćeri. Inače, među najdražim voditeljskim angažmanima su mi upravo ovakvi formati i sigurna sam da ću uživati u društvu kulinarskih virtuoza. Imam osjećaj da ćemo na snimanjima učiti jedni od drugih. Kandidati koji dolaze su kulinarski potkovani, a i ja imam iskustva u kuhinji, tako da me raduje razmjena informacija, pa i gastronomskih tajni. A tu su i Klemenčić, Pažanin i Špiček - tri kulinarska znalca, odavno uspješno realizirani u svojim područjima te itekako iskusni kad je u pitanju rad pred kamerom. Pažanin mi je prijatelj, imamo tu splitsku vezu, sa Špičekom sam surađivala na nekim kulinarskim radionicama, a Željku sam upoznala i ima divnu energiju. Nadam se da će me toplo primiti u svoj krug strogoće, sarkazma, velikog znanja, ali i iskrene želje da kandidate nešto nauče i u njima probude prave kuhare - izjavila je Marijana. Dugo sezona ovu emisiju vodila je Doris Pinčić, a potom je voditelj bio Domagoj Jakopović Ribafish.

