Rock spektakl ’Queen Symphonic’ za Valentinovo u Areni Varaždin

Queen Symphonic je veliki simfonijski rock spektakl koji predstavlja i slavi najveće hitove grupe Queen te uključuje zbor, veliki međunarodni simfonijski orkestar, big band, rock band i četiri fantastična vokalna solista, a u njihovim magičnim izvedbama imat će prilike uživati publika u Areni Varaždin, 14. veljače. Ova valentinovska večer bit će idealan povod za nezaboravno putovanje kroz retrospektivu glazbenih remek djela poput ’Bohemian Rhapsody’, ’Don't Stop Me Now’, ’ We Are The Champions’, ’ We Will Rock You’, ’One Vision’, 'Who Wants to Live Forever', ’ I Want it All’, ’A Kind of Magic’, ’Innuendo’, ’Hammer to Fall’, ’Radio Ga Ga’ i mnogih drugih ostvarenja Freddie Mercurya, Brian Maya, Roger Taylora i John Deacona.

Britanski rock sastav Queen osnovan je 1970. godine te je jedan od najpopularnijih rock bendova svih vremena. Queen-ovci su globalno prisutni u popularnoj kulturi više od četiri desetljeća. Njihove ploče prodane su između 170 i 300 milijuna primjeraka, što ih čini jednim od najprodavanijih glazbenih umjetnika na svijetu. Godine 1990. Queen je dobio BRIT nagradu za izuzetan doprinos britanskoj glazbi. 2001. uvršteni su u Rock and Roll Hall of Fame, a 2018. im je uručena nagrada Grammy za životno djelo.

Pjesme Queena izvode se u brojnim vokalnim i instrumentalnim aranžmanima i na svim nivoima, no rock spektakl Queen Symphonic odabrao je jedinstven pristup; stvorio je posebnu mješavinu rock i klasične glazbe i to u izazovnom, strastvenom i dramatičnom - simfonijskom stilu. Ulaznice za ovu, po mnogočemu, posebnu večer, dostupne su putem sustava Eventim.