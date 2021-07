Rober Sever napravio važan iskorak u hrvatskoj modi, u novoj kolekciji odijeva djevojke od 18, ali i dame od 79

Robert Sever je i ovog ljeta lansirao novu, ljetnu resort kolekciju. Nazvao ju je Jadranka i iz nje doslovno miriše more, i to ne samo zato što su vizuali za kolekciju u kojoj je više od 200 artikala snimani na lokacijama malog dalmatinskog sela Šilježetarica, iznad kojeg se uzdiže veličanstveni Velebit i Nacionalni park Paklenica. Kolekcija donosi raskošne ljetne krojeve, prirodne materijale i puno boja, a sadrži modele od dugih haljina golih leđa, preko kaftana do kompleta koji mogu odlično poslužiti i za najsvečanije prigode. Čini se da je Sever opet uspio nadmašiti samog sebe. A žene će kao i uvijek nositi njegove komade, jer tko bi uopće odolio pamuku, viskozi, lanu i lepršavom šifonu koji je prošao kroz njegove talentirane ruke. Uz to nova je kolekcija oplemenjena nakitom i krunama od staklenih kristala i poludragog kamenja koje je dizajnirao Slobodan Velicki, te torbama brenda “Knot why not” Vlatke Hlišć, koja je makrame tehnikom isplela torbe od ručno bojene i izbjeljivane pamučno-viskozne špage, te tako stvorila ključan modni dodatak koji se savršeno uklapa u senzualan i prigušen boho stil kolekcije.

No ono što posebno veseli u novim radovima eminentnog kreatora jest to kako on doživljava i oblači žene. Naime, kolekcija je zamišljena da u njoj sjajno izgledaju djevojke od 18 godina, ali i dame od 79. I zato je Jadranka novi, važan iskorak u hrvatskoj modi te pokazuje da i žene na pragu devetog desetljeća života sjajno izgledaju u odjeći hrvatskih dizajnera.

– Inspiracija su mi uvijek žene, kaže Sever i objašnjava:

– Žene uvijek imaju potrebu za lijepim i posebnim artiklima, ali ljeti posebno žele udobnost. U ovoj kolekciji koristio sam više uzoraka i boja, u ljetnim danima sve više žena izabire jači kolorit. Uvijek vrlo ciljano radim resort kolekciju znajući da je ona, osim što je najviše komercijalno isplativa, i najzahtjevnija. Prije svega fokus mora biti na materijalima, koji su (kao i uvijek kod nas) 90 posto prirodni, jer želim da se svaka žena, osim što izgleda sjajno, osjeća opušteno u vrućim danima.

Ćaskamo o inspiraciji modnog kreatora, za koju Robert kaže da o njoj svi uvijek pričaju kao o nekom posebnom izvantjelesnom iskustvom, a zapravo je riječ o ideji koja uvijek mora biti sekundarna u odnosu na osnovne ideje brenda. Kad je o brendu Sever riječ, to znači da inspiracija ide iza glavnog cilja, a to je bezvremenska, nosiva i chic odjeća. Objašnjava on da se resort kolekcije često krivo doživljavaju kao odjeća za ljetovanje, a zapravo je to kolekcija namijenjena potrebama svih žena u ljetnim mjesecima, ma gdje one provodile ljetne dane.

– Fokus nije na odjeći za zabavu ili posebne prilike, već da se svaki dio kolekcije, kao i uvijek u našoj ponudi, lako prilagođava svim dnevnim, ali i poslovnim prilikama. Neki artikli doista jesu raskošniji, ali većina odjeće funkcionira kako u gradu tako i na obali. Bilo bi diskriminirajuće dizajnirati samo za određenu prigodu, primjerice koktel ili svečanu odjeću. Smatram da je zadaća dizajnera pružiti opcije i pokazati svoj talent, što sve može u odjeći koja ženu odijeva od jutra do večeri, kaže Robert Sever.

Na kampanji koja je snimljena za Jadranku jasno se vidi da ovu kolekciju mogu nositi vitke, ali i malo manje vitke djevojke, visoke, ali i nešto manje visoke žene, a kako upravo Sever već godinama sam snima svoje kolekcije, objašnjava da mu je upravo pogled kroz objektiv fotoaparata potvrdio koliko je važan taj segment svake kolekcije:

– Shvatio sam da obožavam vidjeti različite osobe u svom dizajnu, jer u tome i jest bit mode. Ovog puta sam išao malo dalje, odjenuo sam žene od 19 do 79 godina, žene različitih fizionomija, proporcija, visina i konfekcijskog broja. Uvijek je užitak vidjeti kada žene svih dobi i veličina nose našu odjeću. To i jest poanta mog rada: Sever za sve!, kaže Robert i priča mi kako ga je na snimanju oduševila njegova prijateljica Milka Anić, gospođa od 79 godina.

– Bilo je senzacionalno. Milka je sa svojih 79 godina pozirala jednako uvjerljivo kao i sve ostale djevojke, recimo Ana Stanković koja je profesionalni model i ima 19 godina. To su te čarolije, ti posebni trenuci zbog kojih u stvari i radim i volim svoj posao, priča Sever.

I dok se oboje divimo fotografijama gospođe Milke, pitam ga zašto još uvijek vladaju predrasude da se žene u zlatnim godinama moraju odijevati klasično, striktno, u tamne boje strogih krojeva, ili drugim riječima dosadno i nemoderno?

– Na sreću, i to se mijenja. Živimo u vremenima promjena, a usudim se vjerovati da i svojim radom u modi mijenjam ideje o tome što je prikladno, kako netko treba izgledati. Rekao bih da svatko treba pratiti sebe, svoju ideju ljepote, svoj način izražavanja, bez robovanja nametnutim pravilima ili još gore trendovima. Trendovi su za nemaštovite, kaže Sever.

A njegov glavni modni savjet svim ženama za ljeto 2021. vrlo je jednostavan i glasi:

– Kao i uvijek: budite sretni! Bez obzira na to što i kako nosili, ono što ostaje je dojam koji ostavite na promatrače. A što je ljepše od osobe koja je vedra i nasmiješena?