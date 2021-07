Još sam u naponu snage, kad pandemija napokon završi, održat ću najbolju turneju u svom životu

U čemu leži tajna najvećih hitova? Ako netko zna odgovor na ovo pitanje, onda je to zasigurno jedan od najomiljenijih izvođača s ovih prostora Dino Merlin, pravog imena Edin Dervišhalidović (58). Njegova najnovija pjesma "Jedan dan, jedna noć" već mjesec dana ne silazi s trendinga na YouTubeu. Uspjeh je to kakvim se malo tko od njegovih glazbenih kolega može pohvaliti, baš kao i milijunskim pregledima koje njegovi spotovi nerijetko ostvaruju. Novi album Merlin je najavio u listopadu prošle godine pjesmom "Mi" koja trenutačno broji više od 20 milijuna pregleda, potom je u prosincu uslijedio duet sa Senidah s više od 12 milijuna, a i posljednji singl objavljen u svibnju za sada se može pohvaliti respektabilnom brojkom od gotovo pet milijuna pregleda u nepunih mjesec dana. Bio je to sasvim dovoljan razlog za razgovor s Merlinom.

Pjesma "Jedan dan, jedna noć" i dalje ne silazi s trendinga na YouTubeu. Jeste li od samog početka vjerovali u njezin uspjeh?

U najavi sam spomenuo da ova pjesma ima posebno mjesto u mom srcu. Nisam je pisao imajući uspjeh na umu, kako god taj uspjeh danas definirali. Internet je učinio da moja muzika bude dostupnija nego ikad prije i mogu reći da sam, pored pregleda i brojki slušanosti, najviše zahvalan i dirnut reakcijama i komentarima publike i tim iskrenim izljevom emocija koji pristiže sa svih strana. U sličnom takvom izljevu osjećanja sam pjesmu i napisao u jednom dahu prije gotovo tri godine i od tada do sada na njoj smo pomno radili sve dok nije ugledala svjetlo dana. Zahvalan sam na inspiraciji i snazi da i dalje pišem pjesme koje mnogim ljudima nešto znače.

Brojni glazbenici u današnje vrijeme uspjeh poistovjećuju s brojem pregleda na YouTubeu. U situaciji kada zbog pandemije ne možete stati pred publiku, imponiraju li vam te impozantne brojke pregleda?

Čini mi se kao da su danas poprilično vezane te dvije stavke - predstava uspjeha s pregledima na YouTubeu i streaming platformama, ali ne bih se sasvim složio s poistovjećivanjem jednog i drugog. Relativno je širok spektar elemenata koji ulaze u formulu uspjeha te balans između tih svako ponaosob može definirati. Amerikanci imaju dobru izreku, a ta je da se o brojkama ne raspravlja. Kažu i da treba postojati jedinica mjere samo da biste vidjeli gdje se nalazite i kojim putem da dalje krenete. Nekada su to bili brojevi prodanih ploča, danas je taj broj postao hibrid fizičke i digitalne manifestacije. Moj tim, moji izdavači, nakladnici i menadžment su, vjerujem, na vrijeme prebacili težište onoliko koliko je trebalo na digitalni dio našeg stvaranja i za sada sam zadovoljan kako nam ide, no uvijek može bolje.

Izjavili ste da vas je na pisanje ove ljubavne pjesme motivirao jedan istinit događaj. O kojem je događaju riječ? Čija je ljubavna priča u pitanju?

Ta ljubavna priča nešto je najinspirativnije i najčudesnije čemu sam svjedočio u dosadašnjem životu. Ljubavi su individualni dojmovi te bi s moje strane bilo nepošteno ograničiti naše dojmove samo na jednu priču. Imam osjećaj da događaj kojemu sam prisustvovao - taj dojam može biti samo moj, ali je jedna od najljepših stvari koje nam je Bog ili univerzum dao taj da svako može imati svoj dojam koji je odvojen i jedinstven od drugih.

Oduvijek ste isticali da ste veliki broj svojih pjesama posvetili supruzi Ameli s kojom ste u skladnom braku već više od tri desetljeća. Iako su vas sve ove godine uspjeli zaobići skandali, vaša se ljubav u početku suočavala s brojnim izazovima. Što vam je tada bilo najteže? Kako danas gledate na sve što ste prošli kako bi opstala vaša ljubav s voljenom suprugom?

Kad me pitate o tim izazovima s početka, što se više pokušavam sjetiti, shvaćam zapravo da je to sve bilo tako davno da mi se čini da su to bili samo normalni izazovi realnog života kroz koje prolaze mnogi. Možda ima i istine u onoj Selimovićevoj da nam se uvijek čine lakim dugovi koje smo već otplatili. Ono što je meni izuzetno jest naša sadašnjost - nekada me jednostavno zapanji što se i dalje budimo jedno uz drugo, uzimajući u obzir da smo kao "x" funkcija vremena "y" i da smo u ovoj točki u vremenu i prostoru u kojoj smo sad. To je pjesma samo po sebi.

Uz nedavno objavljenu pjesmu veliki uspjeh ostvarile su i prve dvije pjesme s vašeg novog albuma. Pjesma "Mi", ali i duet "Dođi" sa Senidah. Čak i za vaše najvjernije obožavatelje ta je suradnja bila veliko iznenađenje. Spremate li svojoj vjernoj publici uskoro još takvih iznenađenja? Hoće li se na albumu naći još koji duet?

Kad mi duša šapne nešto na uho, kada nađe dušu s kojom se može družiti - poslušam. Možda bi dosta ljudi samo sebe iznenadilo kada bi više slušalo što im duša kaže. U Senidah sam vidio sugovornika, jednu u isto vrijeme sličnu i različitu energiju koja može proizvesti nešto novo meni, njoj i svima koji slušaju ili surađuju u stvaranju. Prostoriju uma valja nam s vremena na vrijeme provjetriti i sada kad se sjetim mogu vam reći da je cijeli proces stvaranja pjesme i videospota "Dođi", koji je trajao blizu dvije godine, bio jedan povjetarac koji uđe u sobu ne samo meni već i cijeloj ekipi koja je sudjelovala u tome. Za takva i slična iskustva, koja potom nazovemo iznenađenjima, ostajem kao i do sada spreman i otvoren.

Kako podnosite pandemiju i neizvjesnost koju nosi sa sobom? Čime se bavite dok nema nastupa? Jeste li pronašli neki svoj skriveni talent?

U pandemiji nismo sjedili prekriženih ruku. Radili smo gotovo jednakim intenzitetom kao u jeku turneje spremajući nove korake. Posljednji put pred publikom smo nastupili na dočeku 2020. godine na trgu u Skoplju, a koncem 2020. godine priredili smo online koncert "Mir svim dobrim ljudima" za publiku diljem svijeta, koji je nedavno objavljen i na YouTubeu. Novu muziku, koju pripremam već godinama, uspjeli smo još jednom raspakirati, pregledati i vratiti na pult za dalji rad. Nedavno sam čuo od jednog suradnika da ne postoji gotovo umjetničko djelo ili rad, već samo ono koje smo odlučili smatrati gotovim i pustiti da se otisne na vlastiti put; pandemija nam je svima, čini se, dala produženi rok da odlučimo kad da napustimo vlastito djelo, i ja to vrijeme vrijedno koristim.

Vjerujete li da se nakon više od godinu dana konačno nazire kraj pandemiji? Kakav biste koncert voljeli održati kad se konačno stvore uvjeti za to? U kojem biste gradu prvo voljeli zapjevati?

Pažljivo pratimo situaciju, a činjenicu koju uzimamo u razmatranje je da je na našoj protekloj turneji "Hotel Nacional" bilo blizu milijun posjetitelja na četiri kontinenta - od stadiona i arena u regiji do dvorana i amfiteatara diljem svijeta. U svakom tom gradu volio bih ponovo vidjeti svoju publiku. Uvijek smo nastojali pronaći optimalni balans između performansa, produkcije, publike, tržišta i sveukupnog narativa koji pričamo. Još smo u naponu snaga i s kreativnom i tehničkom ekipom vrijedno i naporno pripremamo, nadamo se, našu najbolju turneju do sada. Mi ćemo napraviti ono što je u našoj moći najbolje što znamo pa što bude neka bude.

Za svoj ste dugogodišnji rad nagrađeni brojnim nagradama i priznanjima što od struke, što od publike. Imate li još uvijek neostvarenih glazbenih snova?

Kakav bi to bio svijet ostvarenih snova? Mislim da je ljudski razmišljati što još nismo napravili i sanjati snove. Vjerujem da imam još puno dana pred sobom kada ću ujutro ustati ranije nego što sam planirao sa spremnom listom zadataka i diktafonom, gitarom, olovkom i papirom ispred sebe - odlaziti u neki svoj svijet, vraćati se iz njega pa prvu pjesmu otpjevati svojoj muzi i pitati je što misli. Tako već i radim sve ove godine...

