Andrea kandidatima oduzela ključni pribor za kuhanje: 'Današnji me položaj stavlja u nezgodnu situaciju'

Test kreativnosti koji je u Mastrechefu trebao pokazati tko kuha najbolje, a tko najlošije, pokazao je u pravilu ovo prvo. Ovoga puta, velik dio kandidata kuhao je odlično, a neki samo malo lošije. Iako im je bilo otežano kuhanje, mnogi kandidati pred Stjepana Vukadina, Damira Tomljanovića i Melkiora Bašića donijeli su jako dobra jela.

Izazov je počeo Andreinim biranjem jedne od tri namirnica koje joj je ponudio žiri. Ispod prvog zvona nalazio se svinjski kare bez kosti, ispod drugog volovsko srce, a ispod posljednjeg pureći zabatak. Iako je isprva odgovorila da će kuhati, nakon što je vidjela što se nudi od namirnica Andrea je odustala. Ali nije željela previše otežati kolegama, pa je za njih, unatoč nagovaranju chefova da uzme volovsko srce, ipak odabrala pureći zabatak. Za kuhanje su imali 60 minuta te su uz glavno mogli odabrati još osam namirnica za svoje jelo. Nakon što je žiri pregledao da nemaju više namirnicama u košaricama nego je dopušteno, priopćili su kandidatima da Andrea može stopirati što mogu koristiti za kuhanje.

Na raspolaganju je Andrea imala čak 20 znakova ''stop'' - 16 za po svakog kandidata i četiri dodatna. Znakove je mogla koristiti da zaustavi ili zabrani uređaje i namirnice koje su odabrali u trgovini. ''Današnji me položaj stavlja u nezgodnu situaciju. Ne želim se zamjeriti ljudima, ali ovo je samo igra i svi trebamo igrati'', rekla je Andrea. No, kad je došla pred kandidate zbunila se i rekla da je za njih izabrala pureći file.

''Smatram da su bolje prošli pojedinci, njezini prijatelji kojima je zabranila kuhalo za vodu, nekima i štednjak. Pogledala ih je, vidjela je već otprilike tko će što raditi, da im ne treba štednjak, da im ne treba mužar. Mislim da je išla na tu taktiku'', komentirao je Marko Kolak koji je ostao bez noža. Na kraju su saznali da Andrea neće kuhati. No, kad su je vidjeli da ide na galeriju, pomislili su da ima još iznenađenja kojima će im otežati ovaj test kreativnosti. Srećom, sve što je bilo u njezinoj moći tu je stalo. Budući da mu je zabranjeno korištenje štednjaka, Luka Marin odlučio je temeljac raditi u pećnici. Maja Šabić i Ivica Višić morali su se snaći s manjim kuhinjskim jedinicama. Nekoliko kandidata ostalo je bez osnove u kuhinji – noža. No, žiri im se smilovao pa im je dao male nožiće. Andrea smatra da je ipak najviše ''zakinula'' Luku Marina, kojem je najviše oduzela zbog prošlog gastroduela kada je u nadmetanju uzeo struju njezinom timu. On se sada morao pomučiti s jednim plamenikom.

U jednom trenutku, Andrei su se na galeriji pridružili chefovi te su joj rekli da sada može iskoristiti situaciju i pitati ih što god želi, kako bi upotpunila svoje znanje. Melkior joj je otkrio da je česta greška kandidata to što uzmu pogrešni mikser. Na primjer, uzmu štapni mikser, pa s njim krenu raditi pire. Budući da je Matea ostala bez vina, umjesto njega je koristila acceto balsamico što je, smatra dalo još bolji okus hrani koju je kuhala. Maji Jalšovec se zapalio papir za pečenje dok je željela pariti peciva. ''Znači i pariš i dimiš. Samo nemoj napraviti požar'', rekao joj je Stjepan kad je vidio da joj gori papir. Lora Cepetić je bila jako dobro raspoložena, pa je zapjevala dok je kuhala, a od uzbuđenja koliko joj dobro jelo izgleda pri kraju isteka vremena je i zaplesala za radnom jedinicom. A Ivica Višić je ponovno bio sretan što mu je uspjelo lijepo servirati jelo. ''Volio bih da je danas ovdje Zirojević i da proba ovo jelo. To je moj komentar'', kazao mu je Damir kada je probao Ivičino jelo. ''Tvoj najbolji tanjur do sada'', komentirao je Stjepan.

Jelo Lucije Davidović bilo je toliko dobro, da je Stjepan prilikom kušanja uzeo tanjur u ruke i pojeo sve s njega.

Maja Šabić dobila je kritiku da mora poraditi na prezentaciji jela, a ona je zaključila kako će zatražiti od kolega koji su u tome uspješni da je nauče kako pripremiti tanjur. Kritiku je žiri imao i na jelo Jelice Boto, jer nije dobro sparila kuglicu i tijesto, pa joj je jelo ispalo suho. Nezadovoljni su bili s Ivaninim jelom, koje je prema Stjepanovim riječima bilo ukusno, ali ne i odvažno. Veliku pohvalu dobila je Matea Alduk koja je s dvije komponente dobila ''savršeno jelo'', kako joj je rekao Damir. Luka Marin bio je inspiriran okusima koje su s njim dijelili njegovi indijski kolege na fakultetu, a spojio je indijsku i zagorsku kuhinju. Rizik koji je ovime preuzeo mu se i isplatio, jer je žiri pohvalio dobar balans ova dva okusa.

Pohvalili su i Loru koja je vidljivo od starta bila jako zadovoljna svojim jelom. ''Vizualno je ovo jelo koje može ići u restoran i to dobar restoran. Ovo je čisti pristup modernoj kuhinji i jelo modernog chefa. Svaka komponenta ima svoj razlog, svoj okus. Na ovo jelo nemam zamjerke'', rekao je Damir. U borbu za imunitet ovoga tjedna ići će Lucija Kerečin i Lucija Davidović, Ivica Višić, Lora Cepetić i Anita Vuković. ''Napravili ste jako ukusna, kompleksna jela, definitivno su bila na razini MasterChefa''; rekao je Stjepan.

''Ivice, najveće ste iznenađenje ove sezone MasterChefa'', istaknuo je Melkior. Lošija jela ovoga puta pripremili su Jelica, Ivana, Luka Piasevoli i Tihomir Krklec te kao najslabiji kandidati idu direktno u stres test.

VIDEO: Anđa Marić prošetala pistom nakon dugo vremena: 'Tek je nedavno napravila prve samostalne korake u 7 godina'