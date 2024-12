Ah, još od neočekivano velikog uspjeha božićnog filma iz 2017. jednostavnog imena "Božićni princ", nastao je čitav jedan novi žanr božićnih šećerlema na Netflixu. To su u suštini saharinski prezaslađene priče o nesretnim i usamljenim prinčevima koji sreću mogu pronaći samo s iskrenim, "običnim" Amerikankama. Ne da se živjeti s europskim, aristokratskim intrigantkinjama. Najstrašniji od svih tih filmova je kanadski film "Royal Date for Christmas" (Kraljevski randevu za Božić, 2023.) u kojem čak i snjegovića rade od vidljivo lažnog snijega, a dvorac je jedna od onih strahotnih kvazihistoricističkih građevina kakve posprdno zovu McMansion. Grozan film, ali jednom kad te primi strast za junacima koji na Badnjak izlaze iz okićenog dvorca, a snijeg upravo opet počinje padati, teško se oduprijeti. Zato je Oxfordski rječnik kao upozorenje odabrao novu riječ ili bolje rečeno novi pojam koji je obilježio 2024. godinu - brain rot, doslovno truljenje mozga izazvano prevelikim unosom štetnog, bezveznog sadržaja. U svoju obranu dodat ću ipak da je dvorac iz filma "Božićni princ" zaista pravi rumunjski dvorac Peleş koji sam prije desetak godina posjetila zimi, pod čarobnim snijegom i zapamtila da je upravo tamo krajem 19. stoljeća uvedeno prvo centralno grijanje. Peleş mi je često na umu jer, avaj, stotinu i više godina kasnije imam problema upravo s centralnim.

Reći ću vam tko ovaj Božić neće provesti u dvorcu - siroti mali vojvode, Harry i Meghan. Ljubavna priča princa Harryja, koji nikad neće biti kralj, a čini se više ni dio kraljevske obitelji, podsjeća pomalo na "Božićnog princa". Baš kao američka novinarka u spomenutom filmu, koja o princu ne zna ništa kad ga upoznaje, tako je i Amerikanka Meghan Markle tvrdila da nikad nije pratila Windsore po medijima i nije ni željela ni slutila da bi mogla postati dio kraljevske obitelji (barem nakratko, prije nego što ju je odlučila zauvijek s mužem napustiti 2020.). Britanski mediji sad likuju što odmetnuti sin Harry i njegova Meghan nisu pozvani na neočekivano veliko ovogodišnje božićno okupljanje u dvorcu Sandringham u Norfolku. Kraljica je tamo rado provodila zimske blagdane i upravo se iz tog kraljevskog dvorca na Božić 1957. prvi put obratila svojem narodu u direktnom televizijskom prijenosu. Upozorila je tada da se svi pribojavaju brzine kojom se svijet oko nas mijenja (bilo je nečeg zaista proročanskog u Elizabetinim riječima - i ja se bojim, a to nije posljedica mozgovnog truljenja). Rekla je tužno da se mnogi osjećaju izgubljeni, ali da se ne bi trebali bojati novog, nego "nemislećih ljudi koji bezobzirno odbacuju bezvremene ideale kao stare, islužene strojeve". Odbacuju religiju i moral u osobnom i javnom životu i umjesto samokontrole njima je do ludosti i vlastitih interesa. Kraljica, kao i Jane Austen, obožavala je sve varijacije pojmova poput suzdržanost, samokontrola, razum (a ne puki, bezglavi osjećaji).

Kralj Charles III (76) danas se u tome potpuno slaže s majkom. Prije su se oko morala u osobnom životu neprestano svađali. Charles III sad svojeg mlađeg sina Harryja vidi kao "nemislećeg" i onog tko je posve odbacio bezvremene ideale pa sa svojom voljenom kraljicom Camillom (77) nije poslao pozivnicu Sussexima da s njima provedu blagdane nakon godine teških dijagnoza, strahova i muka kemoterapije. Rekla bih da to vjerojatno znači da im nikada neće pružiti ruku pomirnicu. Kad smo kod "nemislećih", još uvijek ne znamo je li na ovaj Božić u Sandringham pozvan kraljev brat, princ Andrew, izbačen kao radni član kraljevske obitelji zbog bliskog prijateljstva s pedofilom i svodnikom u velikom prostitucijskom lancu, Jeffreyjem Epsteinom. Dok Britanci, svijet i mi masovno gledamo na Netflixu novu špijunsku seriju "Crne golubice" o posljedicama ubojstva kineskog diplomata u Londonu, britanski mediji otkrivaju da je princ Andrew - uz sve svoje prethodne sramotne skandale povezane s neprestanim žicanjem novca i usluga od sumnjivih bogataša - bio povezan i s Kinezom koji se, čini se, u Britaniji bavio najstarijim poslom na svijetu, špijuniranjem. Nedavno je protjeran iz Velike Britanije. Baš kao i gnjusnog Epsteina, princ Andrew pozvao je tog neimenovanog člana Kineske komunističke partije na proslavu svojeg rođendana, na sva važnija kraljevska imanja, pa i u dvorac Windsor te Buckinghamsku palaču, s njim je osnivao kompanije i želio da mu ovaj pomogne da zaradi veliki novac u Kini.

Kraljica je bila devastirana otkrićem veza njezinog sina s američkim svodnikom i Andrewovom vezom s Epsteinovom 17-godišnjom "štićenicom". To je bio skandal koji ju je najviše tištio. Kad su britanski mediji svakodnevno "granatirali" njezinog unuka Harryja i njegovu Meghan zbog intervjua s Oprah, kraljica je redovno s njim razgovarala telefonski sve do svoje smrti. Rekla bih da je ona Harryju sve opraštala jer je sve svoje greške činio iz ljubavi (ona je bila fatalno zaljubljena u svojeg muža koji joj nije uvijek uzvraćao s istom strašću). Osim toga, sasvim je moguće da je bila zadovoljna što su mediji više fokusirani na odmetnuti ljubavni par nego na njezinog nemislećeg sina miljenika. Na veliku božićnu proslavu, na kojoj se očekuje najmanje četrdeset članova obitelji i bliskih prijatelja, prvi put pozvan je i kraljičin sin Tom Parker Bowles (50), poznati gastronovinar i pisac, jedan od članova žirija engleskog MasterChefa. U časopisu Vanity Fair požalio se kako je posljednjih 15 godina slavio Božić bez majke i provodio ga u kući svoje bivše žene da bi bio sa svoje dvoje djece, "sjedio u donjem dijelu trenirke… i pokušavao nagovoriti djecu da ipak s njim gledaju neki ratni filmski klasik".

Ove godine Tom i njegova sestra Laura Lopes (46) s petero unuka kraljice Camille provest će potpuno drugačiji Badnjak. U Sandringhamu za Badnju večeru članovi kraljevske obitelji odijevaju se svečano, u smokinge i večernje haljine. Božićne poklone otvaraju na Badnjak nakon večere, kao što je to opisao princ Harry u svojoj autobiografiji "Rezerva". Darovi nipošto ne smiju biti skupi i raskošni. Kraljica Elizabeta II, koja je proživjela teške ratne i poratne godine suosjećajući s neimaštinom i užasima koje je prolazio njezin narod, smatrala je da pokloni trebaju biti simbolični i zabavni, nasmijati okupljene. Film "Spencer" (2021.), psihološka drama Pabla Larraina o mentalnom slomu princeze Diane, sve je njezine dvojbe i užase locirala upravo u dvorac Sandringham i sumorne božićne praznike u emocionalno i fizički ledenom okruženju. Diana je zaista mrzila te božićne proslave. Svojem biografu Mortonu ispričala je kako su ti blagdani za nju bili "zastrašujući i veliko razočaranje… nitko se nije glasno veselio, svi su bili napeti i pričali glupe viceve koje su samo oni razumjeli… ja sam svakako bila autsajder". Iako se dosta pisalo o tome da će princeza Catherine vjerojatno provesti Božić u krugu svoje najuže obitelji jer se još oporavlja od kemoterapije, ipak na party dolaze i princeza i princ William s njihovo troje djece. Vjerojatno zato što je potvrđeno da Harry, Meghan i njihovo dvoje djece nisu dobili pozivnicu. William i dalje ne može oprostiti bratu, a Meghan mu se ionako nikada nije sviđala.

Najveći šok za kraljevsku obitelj bio je intervju koji su Meghan i Harry napravili s Oprah. Oni za taj intervju nisu bili plaćeni i radili su ga u dobroj vjeri, misleći da će to biti "iskreni krik njihove ranjene duše". No, intervju je bio senzacionalistički odrađen, sa željom da se narcističnu i povrijeđenu Meghan uhvati u novinarsku stupicu i dobije eksplozivna "roba". Kraljica dnevnog talk showa zaradila je na tom intervjuu sedam milijuna dolara. Nakon što je objavljeno da je potpredsjednica Kamala Harris za svoj predizborni intervju s Oprah uplatila njezinoj kompaniji milijun dolara (a po nekim izvještajima čak i više), jasno je da Oprah u svim svojim poslovima prvo misli na sebe. Nakon otkrića koliko je koštala Oprina podrška i 45-minutni intervju, svi troškovi predizborne kampanje Kamale Harris počeli su se pomno analizirati. U inače Kamali izuzetno sklonom New York Timesu, objavljen je tekst pod naslovom "Kako je Kamala Harris spržila milijardu i pol dolara u petnaest tjedana". Neposredno nakon toga jedan od velikih demokratskih donatora komentirao je da onaj tko do te mjere ne zna upravljati financijama svoje vlastite predizborne kampanje, nikad više ne bi trebao dobiti priliku da upravlja financijama SAD-a. Prijateljstvo s Oprah zaista je prepuno zamki.

Želim li reći da je Oprah ukrala Božić u dvorcu Harryju i Meghan? Ne. Meghan i Harry sami su se zaletjeli s tim intervjuom protiv obitelji. Vjerojatno ih je zakačio brain rot ili truljenje mozga zbog identifikacije s woke kulturom i kulturom žrtve, zbog neprestanog zdvajanja nad svojom teškom sudbinom. No, kao novinarka i nekad davno urednica dnevnog talk showa, moram istaknuti da im je Oprah mogla pomoći da je to željela. Sve je to moglo zvučati drugačije, no baš takav napadački i gnjevni intervju, Opri je itekako koristio. Harry je nenametljivo nekoliko puta nakon toga pokušavao razgovarati s ocem i uvjeriti ga da je on još uvijek ponosni unuk Elizabete II i njegov sin koji će ga uvijek voljeti. Rekla bih da je čak i njegova nova dokumentarna serija "Polo" za Netflix pokušaj da mu poruči koliko su oni ipak bliski i kako on i dalje živi važne obiteljske tradicije. Princ Harry zavolio je taj sport uz oca. I jednom i drugom to je najdraži sport. Tu su travnjaci i konji, vječne opsesije Windsora.

No, serija "Polo" ismijana je već u naslovu recenzije u londonskom Guardianu: "Prinčev nenamjerno urnebesno smiješan prikaz najglupljeg sporta na svijetu." Na obje strane političkog spektra princa Harryja ne podnose; i glasila konzervativnih torijevaca i ljevice samo čekaju povod da ga zgaze. U tom članku Stuart Heritage objašnjava da je to ne samo najgluplji nego i najodvratniji sport svih vremena - to je samo igralište za ultra bogate. A i odnos prema životinjama je dubiozan! Bez obzira na to što je obožavanje konja jedna od podtema serijala, Heritage je valjda od onih koji smatraju da se konje ne smije jahati. Vjerojatno mu je odurno i to što veliki i poznati igrači izgledaju kao fotošopirani glumci Hallmarkovih limunada: visoki, zgodni, savršeno oblikovanih torza, prave muške duplerice. Kad nisu na konju, najčešće su u bazenu, kao nasljednici koje očekuje veliko bogatstvo ma što radili. No, za igrače, polo je više od igre, čitav njihov život i to je u seriji jasno pokazano. Dok se prikazivala serija "Kruna", engleski mediji pokušavali su otkriti prate li Elizabeta II i njezin princ Filip te priče o sebi i svojoj obitelji. Nitko se ne bavi Charlesom III i serijom "Polo", koja je sasvim dobro napravljena, mjestimice čak i napeta (što je u jednom trenutku priznao i Guardianov recenzent). Pa ipak, bilo bi zanimljivo saznati što Charles III misli o toj seriji koja pokazuje da princ Harry čak ni u tisućama kilometara udaljenom Montecitu ne može pobjeći od sebe i svoje obitelji. Serija "Polo" kao da je posvećena njegovu ocu. Jedan od projekata koje su vojvode od Sussexa, Harry i Meghan, napravili unutar ugovora s Netflixom vrijednog sto milijuna dolara, pokušava pokazati kako izgleda život u kojem je samo jedno u fokusu, u kojem je čak i obiteljski život uvijek u drugom planu, u kojem se protagonisti muče pobijediti sebe, a svoju "žrtvu" smatraju svojim višim poslanjem.

Adolfo Cambiaso, nekadašnja najveća zvijezda pola na odlasku, bori se u seriji sa željom da pomogne sinu koji mu je u igri postao najveći takmac jer igraju za različite timove, a istovremeno mu ipak ne želi predati "krunu". Princ Harry pita Adolfa kako je to igrati protiv vlastitog sina. Adolfo odgovara, "to je grozno", a zatim dodaje brzo, s osmijehom, "pogotovo kad od njega gubim". Misli li Harry da je to dinamika njegova odnosa s ocem? U nekoj mjeri sigurno. Anglosaksonski mediji prepuni su tekstova o tome kako je Harry zažalio što se odvojio od kraljevskog stola, dvoraca i postelje, a i financija (jer otac mu više ne daje ni novčića od onoga što zarade njihova ogromna kraljevska imanja i farme; Harry i Meghan danas su doista financijski neovisni). Bez obzira na to što lažni insajderi neprestano primjećuju znakove prinčeve frustracije životom izvan Ujedinjenog Kraljevstva te bilježe kad su se sve Harry ili Meghan pojavili u javnosti sami, oni koji ih doista poznaju tvrde da je njihova veza još uvijek čvrsta, idilična, pravi božićni film. Ali ne u dvorcu.

