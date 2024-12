Reakcije na novog Gospodina Savršenog pljušte sa svih strana: 'Kao mladi Zlatko Sudac'

RTL je na Badnjak otkrio novog "Gospodina Savršenog" za četvrtu sezonu istoimenog projekta. Riječ je o Šimi Elezu, 26-godišnjem Splićaninu koji je svojim izgledom privukao pozornost. Ubrzo nakon objave da će on obnašati ulogu novog najpoznatijeg televizijskog zavodnika društvene mreže su preplavile reakcije obožavateljica i pratiteljica popularnog showa. Kako to često biva, prve impresije dosta su podijeljene.

Naime, mnogi gledatelji još uvijek skupljaju dojmove nakon završetka realityja poput "Ljubav je na selu" i "Života na vagi", pa je jedna pratiteljica na Facebook stranici RTL-a ironično upitala "Hoće li se prijaviti Valentina, zna li se išta?" i izazvala lavine smiješnih reakcija. Druga se nastavila na taj komentar i napisala "Još jedan cirkus poslije "Ljubav je na selu"", a zatim su krenuli komentari i na samog "Gospodina Savršenog". - "Toliko je savršen da mora ženu po televiziji tražiti", "Opet ćete skupiti ove što bi trebali biti zatvoreni u ustanovu zatvorenog tipa i pustiti ih na televiziju", "Po čemu ste zaključili da je on savršen", "Ajde, gdje nalazite ove?", "Za 26 je malo jači od andola C", "Ne znam po čemu je savršen", "Gospodin malo jači od šumeće tablete", "Kao mladi Zlatko Sudac", "Daj se počešljaj", "Emisija se zove "Gospodin Savršeni" a sve neki polovnjaci prosječni se dolaze predstavljati u emisiju" - neki su od negativnih komentara s najviše reakcija na Facebooku Večernjeg i RTL-a.

Bilo je i onih koji su stali u obranu mladog Šime: - "Pa baš je lijep dečko, zašto imate potrebu da nekog pocjenjujete, nek mu je sretno, sigurno će naći pravu djevojku za sebe", "U komentarima sve manekenke sa kršnim momcima", "Zgođušan momak", "Sada imate ljepog i zgodnog dečka. Sretno i neka izabere dobru djevojku", "Lip ka slika. Sritno ti bilo Šime", "Dečko je baš lijep. A sad, kakav je u glavu, to će se vidjet još", "Lijep ko' naslikan....pazi se sponza", "Ljubi ga majka", "Pa zgodniji je od svih prijašnjih "Savršenih"" - pišu oduševljene pratiteljice RTL-ovog showa.

Podsjetimo, Elez je otvoreno je izjavio: "Spreman sam za ljubav i ozbiljnu vezu." Upravo će on biti novi "Gospodin Savršeni" u istoimenom RTL-ovom showu. Popularna televizijska kuća predstavila je novog glavnog protagonista jučer, na sam Badnjak, najavljujući uzbudljivu četvrtu sezonu ovog omiljenog reality programa. Kao i njegovi prethodnici, Šime će imati priliku izabrati svoju životnu partnericu među brojnim natjecateljicama.

Na svom Instagram profilu, Šime je do sada podijelio tek nekoliko fotografija, no jučer je u opisu profila otkrio kako upravo on preuzima ulogu glavne zvijezde nadolazeće sezone. Time je izazvao veliku pozornost obožavatelja showa i znatiželju gledatelja.

Inače, u prvoj sezoni "Gospodina Savršenog" ljubav je tražio Goran Jurenec, koji je u konačnici započeo vezu s natjecateljicom Hanom Rodić. Zanimljivo, Hana mu tada nije bila prvi izbor, no par je i danas u stabilnoj vezi. U drugoj sezoni, Mijo Matić okušao je sreću, ali nažalost nije pronašao trajnu ljubav unutar showa.

Treća sezona donijela je novu romantičnu priču u kojoj je Splićanin Toni Šćulac izabrao sedam godina stariju Banjolučanku Stankicu Stojanović. Njihova ljubavna priča trajala je dvije godine prije nego što su se razišli.

Sada je pred Šimom Elezom izazov da unese svježu energiju i autentičnost u show te da, možda, pronađe svoju srodnu dušu. Gledatelji s nestrpljenjem očekuju njegovu priču i razvoj odnosa s natjecateljicama, vjerujući da će ova sezona biti jednako dinamična i emocionalno intenzivna kao i prethodne.

