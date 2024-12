FOTO Znate li tko je novi 'Gospodin Savršeni'? Ima samo 26 godina, zgodan je i dolazi iz Splita

Mladi Splićanin, 26-godišnji Šime Elez, otvoreno je izjavio: "Spreman sam za ljubav i ozbiljnu vezu." Upravo će on biti novi "Gospodin Savršeni" u istoimenom RTL-ovom showu. Popularna televizijska kuća predstavila je novog glavnog protagonista jučer, na sam Badnjak, najavljujući uzbudljivu četvrtu sezonu ovog omiljenog reality programa. Kao i njegovi prethodnici, Šime će imati priliku izabrati svoju životnu partnericu među brojnim natjecateljicama.

Na svom Instagram profilu, Šime je do sada podijelio tek nekoliko fotografija, no jučer je u opisu profila otkrio kako upravo on preuzima ulogu glavne zvijezde nadolazeće sezone. Time je izazvao veliku pozornost obožavatelja showa i znatiželju gledatelja.

Podsjetimo, u prvoj sezoni "Gospodina Savršenog" ljubav je tražio Goran Jurenec, koji je u konačnici započeo vezu s natjecateljicom Hanom Rodić. Zanimljivo, Hana mu tada nije bila prvi izbor, no par je i danas u stabilnoj vezi. U drugoj sezoni, Mijo Matić okušao je sreću, ali nažalost nije pronašao trajnu ljubav unutar showa.

Treća sezona donijela je novu romantičnu priču u kojoj je Splićanin Toni Šćulac izabrao sedam godina stariju Banjolučanku Stankicu Stojanović. Njihova ljubavna priča trajala je dvije godine prije nego što su se razišli.

Sada je pred Šimom Elezom izazov da unese svježu energiju i autentičnost u show te da, možda, pronađe svoju srodnu dušu. Gledatelji s nestrpljenjem očekuju njegovu priču i razvoj odnosa s natjecateljicama, vjerujući da će ova sezona biti jednako dinamična i emocionalno intenzivna kao i prethodne.

