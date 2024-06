Rat bivših kandidata 'Ljubav je na selu'! Samanta oštro o Damiru: 'Previše je zaglibio, ne želim ga više u svom životu'

RTL-ov show 'Ljubav je na selu' iznjedrio je brojne ljubavi, ali i prijateljstva. Samanta Knežević i Damir Topolek upoznali su se na snimanju 14. sezone showa 'Ljubav je na selu'. Prijateljska iskra odmah se rasplamsala, a izgleda kako su se intenzivna druženja nastavila i nakon showa. Mnogi su zbog toga posmislili da su Samanta i Damir u vezi, no on je naglasio da su samo prijatelji na svom Facebooku. Ipak, kako je sada otkrio, čini se da je to prijateljstvo puklo.

''Sličnosti se privlače, slične vibracije, slična energija, odnosno slični pogledi na sve oko nas, a to u našem slučaju nije bilo tako'', izjavio je za RTL.hr. ''Mislim da smo previše pokušavali jedno drugoga promijeniti, prilagoditi sebi. Nažalost, nismo uspjeli te smo shvatili da mijenjanje nekoga za sebe jednostavno ne ide. Bilo je zabavno i veselo dok je trajalo, prošli smo masu toga zajedno, putovali, smijali se, zezali, snimili brdo videa, slika i sve te uspomene će nam zauvijek ostati u našim sjećanjima", dodao je.

Kazao je kako je već neko vrijeme narušen i njegov odnos sa Samantom. ''Iz mjeseca u mjesec, iz dana u dan i nakon jedne, po meni ishitrene poruke, nažalost - nisam mogao prijeći preko nje. Ona je sigurno nije shvatila tako ozbiljno, ali ja jesam. Mislio sam, u redu, malo je pretjerala, ispričat će se i bude sve po starome, ali nažalost nije, tako da je sve ostalo na tome. No, život ide dalje." Damir se sa Samantom već neko vrijeme ni ne prati na društvenim mrežama.

Sada se o svemu oglasila i Samanta. Ona kaže da Damira više ne želi u svom životu. - Vidjela sam da on u intervjuu spominje kako se nadao da ću se ja njemu ispričati, ali ako se itko treba ispričati za išta to bi bio samo on - rekla je Samanta za RTL.hr i nastavila:

- No, on je previše zaglibio u egoizam, nema tu više pomoći oko našeg odnosa, niti ga više želim u svom životu... Pomladila sam se jedno deset godina otkad ga nema za ovo kratko vrijeme. Njemu želim svu sreću... Bilo je i puno lijepih uspomena s njim, ali što je tu je tako je - valjda moralo biti. On neka nastavi tako živjeti kako živi, a ja ću sreću sigurno pronaći s puno boljom osobom - zaključila je.

