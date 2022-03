Putinova bivša supruga u braku je s 21 godinu mlađim poduzetnikom i žive u ovoj luksuznoj vili

Tijekom svih ovih godina otkako je na čelu Rusije Vladimir Putin nikada u javnosti nije podijelio puno informacija o svojoj obitelji, a fotografije njegovih kćeri nikada nigdje nisu objavljene. Sa suprugom Ljudmilom (64) u braku je bio od 1983. godine do 2014. kada su službeno razvedeni, a javnosti su zajednički u lipnju 2013. godine priopćili kako su donijeli odluku i više neće biti supružnici, ali će ostati u dobrim odnosima. Nakon tog pojavljivanja pred kamerama 2013. godine nikada više Ljudmilu nismo imali priliku vidjeti, a ona je, kako prenose strani mediji, sada u braku s 21 godinu mlađim ruskim biznismenom Arturom Očeretnijem.

S novim suprugom bivša gospođa Putin izgradila je vilu koja svojim izgledom podsjeća na palaču, a njezin novi dom nalazi se u blizini otmjenog francuskog ljetovališta Biarritza. Vrijednost nekretnine koju je izgradila s novim suprugom procjenjuje se na više od sedam milijuna eura. Između 2003. i 2008. Očeretni je bio generalni direktor agencije za događanja Art-Show Center, koja je organizirala događanja za velike klijente, uključujući neke s državnim vezama. Među njima su bili divovi u državnom vlasništvu poput Gazproma i Transnefta, a među klijentima agencije bila je i neprofitna organizacija – Centar za razvoj međuljudskih komunikacija, koju su 2000. godine osnovali ljudi bliski Putinu, piše occrp. Prema njihovim saznanjima Ljudmila je bila neslužbeno pokroviteljica ovog centra i tako je i upoznala svog drugog supruga koji je 2010. godine proglašen ravnateljem ovog centra.

Foto: VINCENT WEST/REUTERS SENSITIVE MATERIAL. THIS IMAGE MAY OFFEND OR DISTURB People walk past anti-Putin graffiti and painted Ukrainian flags at a villa believed to belong to Lyudmila Ocheretnaya, former wife of Russian President Vladimir Putin, in Anglet, France, March 1, 2022. REUTERS/Vincent West Photo: VINCENT WEST/REUTERS

U prosincu 2013. godine, samo šest mjeseci nakon što je Ljudmila javno objavila da se razvodi od predsjednika Putina, Očeretni je kupio vilu na jugu Francuske, a riječ je o zdanju od 450 četvornih metara. Vila ima četiri spavaće sobe, dnevni boravak, blagovaonicu s terasom te prostor za igranje biljara. Okućnica vile ima 5000 četvornih metara s vanjskim bazenom, a susjedi kažu kako su upoznati s činjenicom da u vili živi bivša Putinova supruga, ali samo rijetki od njih su je i vidjeli. Ovih dana na zidovima koji okružuju vilu osvanuli su grafiti s natpisima: j...š Putina i Putinova mafija.

