Pjevačica duhovne glazbe objavila svoj prvi album, a ovo je njezina priča

Mlada pjevačica duhovne glazbe Vanessa Mioč ovih je dana objavila svoj prvi album naziva "Vjerujem". - Vjerujem je jednostavna riječ koja meni osobno jako puno znači i s kojom bih voljela u drugima, a osobito u mladima, probuditi to da se možda malo maknu od "svijeta" i svega onoga što on nudi i da se usude uroniti u dubine. Od samih početaka želim pokazati mladima kako je itekako moguće danas biti mlad, zabavan, autentičan i moderan - a istovremeno usmjeren prema Bogu, prema ljubavi, istini. I upravo kroz ovaj album to želim prenijeti - ističe pjevačica na čijem se albumu nalazi deset pjesama.

- Svaka pjesma na albumu posebna je na svoj način, svaku sam proživljavala na svoj način i svaka priča priču za sebe. Svaka pjesma govori o raznim životnim fazama koje svatko od nas prolazi i koje su jednako važne. Bilo da se radi o fazi kad si sretan i kad slaviš (Opet te trebam) ili možda one kad ti je potrebna šutnja ne bi li se maknuo od svega i pronašao mir koji svi mi zapravo tražimo (Šutnja), ponekad i u krivim stvarima. Zanimljiva je i pjesma "Imaš Oca" koja nas podsjeća da nismo sami, da ne moramo sve sami i da će netko samo čeka na nas da Ga pozovemo da nam pomogne u našoj svakodnevici, pa i onda kad nam je najteže - kaže Vanessa te dodaje da sad slijedi ljeto puno nastupa, ali i da već dogovora nove duete. Mlada pjevačica ljubav prema glazbi gaji od malena.

- Glazba je način na koji se ja oduvijek najbolje izražavam, gdje najbolje proživljavam i izražavam emocije čak i ako ja nisam ta koja stvara glazbu. I dok ju slušam ona u meni izaziva brojne emocije. Činjenica da se glazbom mogu baviti, a pogotovo duhovnom glazbom koja ima duboku poruku pričinjava mi veliku čast i zadovoljstvo. Sretna sam što sam se odazvala tom pozivu i veselim se svemu onome što me na mom putu još čeka, vjerujem da je još puno posla ispred mene. Glazba je moj jezik i moja molitva i to moći podijeliti s drugim ljudima, bez obzira na to što to bude nekad i pred tisućama, i dalje je vrlo intiman i poseban. To je ljepota duhovne glazbe koju mi izvođači izvodimo, kad pjevam to jest moj glas ali bitno mi je da se zapravo čuje Njegov glas - kaže glazbenica koja svira i gitaru, a voljela bi naučiti svirati i klavir.

Glazbenica je odrasla u Švicarskoj, a potom se preselila u Hrvatsku. - Švicarsku pamtim, a i danas smatram odličnom državom s prekrasnom prirodom i divnim ljudima. Ondje i danas žive moji prijatelji i moja obitelj pa se tamo i dalje rado i često vraćam. Švicarska me svakako oblikovala kao osobu, a neki će prijatelji reći da je i dalje "Švicarka prisutna u meni". Život u Švicarskoj pamtim po lijepom, ali u Hrvatskoj sam pronašla svoj dom, svoj mir - kaže glazbenica te ističe da su joj najveća podrška obitelj, prijatelji i zajednica "Srce Isusovo".

- Zajednica je moja druga obitelj koja me već od srednje škole prati te je obitelj koju sam izabrala. Veselim se mnogim radosnim trenucima koje ćemo još zajedno provesti. Sigurna sam da će ih biti još puno - ističe.