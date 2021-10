Prvo kraljevsko vjenčanje u Rusiji nakon 120 godina: Oženio se potomak Romanovih, za hranu zadužen Putinov kuhar

Veliki vojvoda Georgij Mihajlovič Romanov (40) oženio je talijansku zaručnicu Victoriju Romanov Bettarini u katedrali sv. Isaka u Sankt Peterburgu, a vjenčanje je okupilo brojne uzvanike iz cijelog svijeta.

Vjenčanje potomka ruske kraljevske obitelji prvo je nakon 120 godina, a Georgij Mihajlovič je rekao kako su odabrali nekadašnju rusku carsku prijestolnicu jer je to bilo prvo mjesto u Rusiji u koje su se vratili, ali i jer je blisko obitelji.

Vjenčanju prisustvuju stotine stranih gostiju, uključujući predstavnike 20 dinastija iz cijelog svijeta. Prema pisanju ruskih medija, očekuje se da će na vjenčanje doći bugarski car Simeon II. i egipatski kralj Ahmed Fuad II., članovi belgijske, crnogorske, talijanske, jugoslavenske, pruske kraljevske kuće i brojno plemstvo.

