Pronađena je mrtva u svom domu, a par mjeseci kasnije njen suprug je spavao s njenom majkom u krevetu, pa i on preminuo

Glumica Brittany Murphy koja se proslavila ulogama u filmovima kao što su 'Clueless', '8 Mile', 'Girl Interrupted' i 'Spun' proslavila bi 45. rođendan 10.11.2022.

Nažalost ova talentirana glumica je preminula u prosincu 2009., sa samo 32 godine. Prema službenom izvješću mrtvozornika, uzrok smrti bila je kombinacija upale pluća, anemije i trovanja lijekovima. Njezin suprug Simon Monjack umro je samo pet mjeseci kasnije, u 41. godini, a uzroci smrti bili su slični, osim što je potvrđeno da lijekovi koje je on uzimao nisu mogli prouzrokovati smrt. Mnogi su duboko uvjereni da upravo on ima veze s njezinom smrti te da je na neki način kriv za to što se dogodilo Murphy. Ljudi su već tada bili uvjereni da je Monjack sociopat, ali i patološki lažljivac. Okrivljavali su ga da je uništio glumičinu karijeru.

Navodno je nakon smrti supruge sudjelovao na snimanjima s njezinom majkom Sharon, a šuškalo se da su njih dvoje ljubavnici, jer su priznali da su spavali u istom krevetu. Nakon što je Simon preminuo pod sličnim okolnostima kao Brittany, mnogi su počeli sumnjati da ih je zapravo ubila upravo Sharon.

Angelo Bertolotti, otac tragično preminule glumice Brittany Murphy, optužio je svojedobno glumičinu majku Sharon Murphy za njenu smrt. Tijekom intervjua Bertolotti je komentirao istragu o smrti svoje kćeri i njenog supruga Simona Monjacka te rekao kako bi "prije svega Sharon Murphy trebala biti ispitana". – Neka vam ona objasni zašto je postala glavni nasljednik u oporuci koja je potpuno isključivala Simona. Neka vam Sharon objasni zašto je oporuka tako promijenjena baš nakon što su joj Brittany i Simon rekli kako se sele u New York gdje su planirali imati djecu. Neka vam Sharon objasni što bi za nju značilo da se prvi put nakon nekoliko desetljeća sama uzdržava nakon što se Brittany odseli. Neka objasni zašto je na aukciji prodala Brittanyno donje rublje, putovnicu i odjeću. Mnogo je neodgovorenih pitanja. Od troje ljudi koji su živjeli u toj kući, samo je jedna živa i profitirala je financijski – kazao je tada Bertolotti.

Na pitanje smatra li da njena majka ima svoje prste u smrti Brittany i Simona, Bertolotti je rekao: - Da, smatram.

