Gledatelje je najviše razočarala Marica za koju su navijali nakon prve epizode: 'Ona bi sve zgazila'

Nakon što je Marica Igoru dala devet, Snježana desetku, Josip osmicu te Ivica sedam pa je Igor dobio ukupno 34 bodova. Igor je pročitao rezultate tjedna. Snježana je zasjela na zadnje mjesto, Marica je bila četvrta, treći je bio Ivica, a pobjednik tjedna je postao Josip i kući odnio 1000 eura! Gledatelji su bili zadovoljni izborom pobjednika iako su neki pohvalili i Igora, no najviše komentara na društvenim mrežama zbog svog ponašanja skupili su Ivica i Marica.

Foto: Facebook

Naime, obožavateljima showa ovi kandidati nisu baš sjeli.

Foto: Facebook

Ipak, zbog toga što su prve večeri svi stali u njenu obranu, gledatelji su bili razočarani onim što je Marica svojim nastupom pokazala do kraja tjedna, pa je ona tako skupila možda najviše negativnih komentara na kraju ovog tjedna.

Foto: Facebook

"Ova je ekipa večere za pet dno dna, samo izrugivanje, podbadanja i nekulturnost. Trebalo je prekinuti snimanje prve večeri kod Marice", "Marica je cijelo vrijeme držala zbunjenu facu kad je vidjela da nije pobijedila ", "Marica bi sve zgazila i uvjerena da je ljepotica i da kuha kao Špiček", "Kako je emisija bila iz okolice Đakova očekivala sam puno vise od vrsti jela ali me razočaralo ponašanje nekih kandidata, Marica ostarila i nije shvatila da život nije samo dići ruku i ceriti se i jedno pričati, a drugo raditi, znaju da se snima, a tako se ponašati...", "Marica nije mogla vjerovati da nije pobijedila", "Sto se dogodilo s Ivicom i Maricom? Je li je hitna došla po njih kad su saznali da nisu pobijedili?", "A Marici face kad je čula na kojem je mjestu, čak nije prva ni čestitala čovjek joj prvi pružio ruku" pisali su fanovi ovog RTL-ovog showa.

Foto: Facebook

Podsjetimo, posljednji ovotjedni kandidat 'Večere za 5 na selu' iz Đakova je Igor. Igor je ugostio Maricu, Ivicu, Josipa i Davora u svom mjestu Semeljci, a na njegovu jelovniku našli su se između ostalog sastojci poput svježeg sira, tikvica, čvaraka, piletine, ali i šlaga.

„Ovi sastojci obećavaju“, rekla je Marica. Igorov jelovnik dobio je i zanimljive nazive pa je predjelo postalo Po šokački, glavno jelo Vesela tanjurača, a desert Ledeno doba.

„Dosta je sve kamuflirano pa ne bih znala što će nam servirati“, rekla je Snježana, ali Marica je biti samouvjerenija: „Nije on to dobro sakrio, mislim da sam otkrila pravu šokačku večeru, a i vidim da radi Ledeno doba ili ledene kocke - ja čak znam i recept!“ Nakon dočeka na stol je došlo predjelo. „Lijepo je to sve složeno, ali ja deseti put već govorim da ja ovo predjelo ne mogu priznati jer je to previše jednostavno. To je nešto što se kupi, nareže i servira, znači to mu je minus, i njemu, i Marici i svakome“, pomalo ljutito je rekao Ivica koji je zaboravio da je Igor radio svoje pogačice od čvaraka koje su bile dio predjela.

„Meni su pogačice o čvaraka bile super i podsjetilo me to jelo na moju baku koja mi ih je radila za vrijeme zimskih praznika tako da je bilo baš sve ukusno“, rekao je Josip, a Marica je sve pohvalila. Glavno jelo Vesela tanjurača nije oduševilo Ivicu. „Ja sam mu koliko puta rekao da ja ne volim pečenu piletinu nego kuhanu, ali probat ću“, gunđao je Ivica te poslije jela rekao da je meso bilo krto i tvrdo. Desert Ledeno doba oduševio je goste. „Fino, ukusno, odlično, za deset!“, padali su samo pozitivni komentari od gostiju.

VIDEO Kate Beckinsale na snimanju akcijskog trilera Canary Black u centru Zagreba