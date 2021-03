Procurio je u javnost sadržaj e-maila koji je Meghan slala pomoćnicima i u njemu govori o Kate

Meghan Markle (39) u intervjuu desetljeća kazala je kako britanski mediji nisu ispravno prenijeli situaciju koja se zbila prije vjenčanja. Meghan je zanijekala tvrdnje iz britanskih medija da je ona rasplakala vojvotkinju od Cambridgea Kate Middleton uoči vjenčanja s Harryjem, rekavši da je to bila prijelomna točka u njezinu odnosu prema tamošnjim medijima. Na pitanje je li istina da je ona rasplakala Kate, rekla je da je istina bila obrnuta.

- Nekoliko dana uoči vjenčanja Kate se uzrujala zbog nečega, vezano za haljine djeveruša, taj dio su mediji istinito prenijeli, i ja sam se rasplakala. Doista me to povrijedilo. Ne govorim ovo kako bih nekoga kritizirala. Ona je preuzela odgovornost za to i nikada ne bih htjela da to iziđe. Htjela sam je zaštititi - kazala je i otkrila da joj se Kate nakon toga ispričala i donijela cvijeće.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Ta je tvrdnja otvorila je brojne rasprave o kojima su krenuli pričati i mediji, poput televizijskog voditelja Piersa Morgana u emisiji "Good Morning Britain" koji je dao otkaz nakon što je javno izvrijeđao vojvotkinju. No, čini se kako je, barem u ovom pogledu, Meghan bila u pravu. Čvrst dokaz za to pojavio se u javnosti, a riječ je o emailu koji je vojvotkinja poslala dvoru prije nego su se Harry i ona odrekli kraljevskih dužnosti i preselili u SAD, javlja Harper's Bazaar.

U emailu kojeg je s javnosti podijelio autor neslužbene biografije o Meghan i Harryju, 'Finding Freedom', Omid Scobie, objavljenoj u kolovozu prošle godine, je vidljivo kako joj kraljevska obitelj nije pružala potporu u to vrijeme te da nije poduzela ništa da zaustavi lažne glasine u medijima o tome tko je koga rasplakao.

Naime, kad su obznanili dvoru svoju odluku da započinju samostalan život početkom prošle godine, dvor je zahtijevao da prije toga potpišu izjavu kako ih princ William nije ni na koji način 'maltretirao' prije njihove odluke. Meghan je tada svojim pomoćnicima poslala email u kojem je napisala: "Pa kad se već razbacuju izjavama, možda je vrijeme da Kensingtonska palača napokon prizna da nisam ja rasplakala Kate Middleton".

Podsjetimo, Meghan je u intervjuu izrekla mnoge tvrdnje koje su potom opovrgnute, primjerice, od strane njezine prijateljice. Primejrice, Meghan je rekla da nije odrasla "znajući puno o kraljevskoj obitelji" i da nije bila spremna za svoju ulogu. No njezina najbolja prijateljica iz djetinjstva tvrdi da je bila fascinirana njima te da je imala čak i knjige o princezi Diani.