Influencerica otkrila kako stanjuje struk, produžuje noge i uljepšava lice - na videu: 'Ovo je jezivo'

Influencerica Danae Mercer koja živi u Dubaiju obavila je na društvenim mrežama video o aplikaciji kojom se može oblikovati cijelo tijelo, pa čak i lice - u videu.

Kako je aplikacija TikTok sve popularnija u svijetu, mnogi traže načine da izgledaju što bolje na videu, te traže aplikaciju kao što je ova u kojoj se mogu srediti i za video format, a ne samo za slike. Riječ je o aplikaciji koja je besplatna i na Goggle Playu, a zove se 'Pretty Up'. Influencerica je pokazala kako se koristi, no otkrila je da je užasnuta činjenicom da i to postoji, jer nju inače mnogi prate zbog iskrenosti i zato što nema problema pokazati kako stvarno izgleda.

U videu je pokazala kao se može stanjiti struk, produljiti noge, ali i uljepšati lice.

- Mogu stanjiti struk, produžiti noge. Mogu promijeniti čitavo lice, zagladiti kožu, smanjiti nos, pa preko svega staviti filter. Mogu kreirati figuru pješčanog sata i to sve na videu u kojem se krećem. Stoga, idući put kad se nađete da buljite u računalo i razmišljate kako vi niste toliko zgodni, sjetite se, internet nije ogledalo ili neki alat za mjerenje. Nemojte se uspoređivati svoju realnost s tuđom - napisala je influencerica ispod objave.