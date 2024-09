Princ George morat će se odvojiti od obitelji, a razlog je pravilo koje postoji godinama

Britanska kraljevska obitelj tijekom godina stvorila je cijeli popis pravila kojih se moraju pridržavati njezini članovi, a koji se drugim ljudima čine smiješnima ili nepotrebnima. Članovi kraljevske obitelji tako se ponašaju potpuno drugačije od drugih osoba, a posebno pravilo tiče se putovanja. Naime, članovi obitelji, odnosno prijestolonasljednici ne smiju putovati zajedno. Razlog tome jest strah od moguće prometne nezgode te vrlo loših posljedica. Pokojna kraljica Elizabeta II. često je na ovo pravilo upozoravala svog unuka, princa Williama, jer ga je on često kršio. Naime, William je pilot te se često znao iskrasti sa svojom obitelji na neko putovanje, a kraljicu je to posebno brinulo. Ovo neobično pravilo stupa na snagu kada prijestolonasljednik napuni 12 godina, a to znači da će maleni princ George od iduće godine putovati sam, odnosno neće smjeti biti u istom prijevozu kao i njegov otac te brat i sestra i to počevši od 22. srpnja 2025. godine.

To je pravilo na snazi kako bi se zaštitio nasljedni niz za britansku krunu. Moguća avionska nesreća mogla bi ugroziti neposrednu liniju nasljeđivanja ako bi svi putovali zajedno, zbog čega im pravilo zabranjuje da to čine. Njihov otac princ William, koji je prvi u redu za britanski tron, također se počeo pridržavati istog pravila kada je on proslavio 12. rođendan.

"Do Williamove 12. godine svi su putovali zajedno - princ Charles, princeza Diana, princ William i princ Harry. Poslije toga morali smo putovati različitim avionima i jedini put kada bi kasnije putovali svi zajedno bilo je uz kraljičinu dozvolu", izjavio je Graham Laurie, bivši pilot kralja Charlesa, te je dodao: "Kada je William imao 12 godina, on bi otputovao 125-icom iz Northolta, dok bi preostala tri člana obitelji išla 146-icom."

Ako bi George htio otputovati istim avionom kao i ostatak obitelji, trebao bi dobiti posebnu dozvolu svog djeda Charlesa, koji je postao britanski monarh 2022. godine.

