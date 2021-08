Princ Charles odlučio je promijeniti pravila, djeca princa Harryja i Meghan nikada neće dobiti titule

Princ Charles (72) ima dugoročan plan za kraljevsku obitelj. Naime planira smanjiti broj članova u monarhiji, a upravo iz tog razloga djeca princa Harryja i Meghan Markle nikada neće dobiti kraljevske titule.

Kako prenose britanski mediji, princ od Walesa jasno je rekao Meghan i Harry da njihova djeca neće dobiti titule kada on preuzme prijestolje, iako prema sadašnjem pravilu "unuk vladara ima pravo biti princ".

U trenutku kada princ Charles zasjedne na kraljevsko mjesto, koje sada pripada kraljici Elizabeti, njegovim unucima titule bi trebale biti dodijeljene automatski, no on to pravilo sada planira i službeno promijeniti.

Harryju i Meghan rečeno je da Archie nikada neće biti princ, čak ni kad Charles postane kralj, a ta odluka zapravo nije usmjerena osobno protiv Harryja, Meghan i unuka, već je to dio plana prema kojem se mora smanjiti broj zaposlenih pripadnika dvora, prvenstvo zato što osjeća pritisak javnosti.

-Charles nikada nije skrivao da želi brojčano smanjiti monarhiju jednog dana kada postane kralj. Shvaća da javnost ne želi plaćati ogromnu monarhiju i, kako je rekao, ovim tempom balkon u Buckinghamskoj palači vjerojatno bi se srušio- prenose britanski mediji.

Također, kraljica Elizabeta je 2012. godine izdala vlastiti dokument o nasljeđivanju uoči rođenja princa George kojim je osigurala da sva djeca princa Williama i Kate Middleton dobiju titule. Prema starom pravilu, budući da je William izravan nasljednik u liniji za prijestolje, njegov najstariji sin automatski dobiva titulu, a nova promjena kraljice to je omogućila svoj djeci princa Williama i Kate Middleton, čak i ženskim nasljednicima.

