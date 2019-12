Prije 16 godina pokorio je Europu, nakratko odustao od svega, a pogledajte gdje je danas!

Dino Jelusić trenutačno živi svoje snove. Mnogi ga još pamte kao dječaka koji nas je 2003. godine predstavljao na dječjem izboru za pjesmu Eurovizije s pjesmom “Ti si moja prva ljubav”. Dino je tada pobijedio u Kopenhagenu, a to je bio tek početak njegova inozemnog proboja. U tinejdžerskim godinama nakratko se povukao, a onda je nastavio nizati još veće uspjehe.

Trenutačno je na turneji s Trans-Siberian Orchestrom tijekom koje će u mjesec i pol imati 50-ak nastupa po Americi. Riječ je o najvećem rock-spektaklu na svijetu koji iz godine u godinu bilježi sve veći interes publike. Prošle je godine turneja s više od milijun prodanih ulaznica bila na prvom mjestu prema prodaji, a proteklih deset godina ulazi među top 10 američkih turneja. Jelusiću je ovo već četvrta turneja s TSO pa se na gust raspored nastupa već navikao.

– Uspio sam uloviti dobar raspored spavanja i ne partijam previše. Doveo sam se do toga da čak i onda kada mi nije najbolji dan nitko to ne primijeti. Pripreme su uvijek naporne jer imamo 12 sati proba dnevno, ali došao sam nešto kasnije nego inače pa sam imao dva-tri dana manje proba – kaže nam Dino koji ove godine, među ostalim, na turneji pjeva i pjesmu “Hey, Can You Hear Me Now” koju je 1978. godine napisao Paul O’Neil, tvorac Trans-Siberian Orchestre. Velika je to čast s obzirom na to da su istu pjesmu tijekom godina otpjevale mnoge pjevačke zvijezde poput Stevena Tylera iz Aerosmitha, Zaka Stevensona, Jona Oliva... No nijedna od njih Paula nije toliko oduševila kao Dino.

– To je to, to je ono što sam tražio za ovu pjesmu. Tražio sam da, osim visina, ovu pjesmu iznesu i duboke “lage” i ova tvoja emocija – rekao je 2016. godine Paul O’Neil Dini na audiciji. Nešto manje od godinu dana poslije toga, u travnju 2017. godine, Dino je u šest ujutro imao let za Floridu gdje je s Paulom trebao snimiti spomenutu pjesmu. Međutim, nekoliko sati prije 0’Neil je iznenada preminuo u 61. godini pa je tako preko noći otkazan i put i snimanje pjesme.

– S obzirom na to da će sada biti tri godine otkako ga nema, stalno mi se vraćaju u glavu njegovi komentari s audicije i nevjerojatna količina poštovanja koju je imao prema meni od prvog trenutka. Postao sam bolji performer tijekom ove četiri godine s TSO-om. Paul je u meni vidio toliko da mi je dao pjesmu za album na kojoj je isprobao toliko velikih pjevača. Apsolutna mi je čast – ističe 27-godišnji glazbenik. Na turneji je do kraja prosinca, a prvog dana siječnja vraća se u svoj rodni Zagreb.

– Posebno se veselim što ću vidjeti svoje doma – kaže Dino, koji je unatoč nevjerojatnom uspjehu koji je postigao ostao skroman mladić koji stoji čvrsto za zemlji.

– Nema se tu što previše reći. Stvar je toga kakva si osoba. Upoznao sam gotovo sve svoje idole i svi su sa mnom razgovarali kao da smo jednaki. Štoviše, pružaju mi nevjerojatnu podršku kad izbacim neki novi singl – ponosno ističe Dino. A upravo nakon povratka u Hrvatsku posvetit će se novom albumu sa svojim bendom Animal Drive za koji kaže da je najbolji album koji je do sada napisao.

– Jako je širok, glazbeno i tekstualno, i puno sam toga odsvirao na njemu, od gitara, basa, orkestracija, Hammonda, klavira... Dečki su svoje dijelove odsvirali fantastično. Bit će opasno – najavljuje Jelusić. Iako je većinu svojih snova već ostvario, kada je u pitanju budućnost ipak ima još jednu neostvarenu želju. – Volio bih jednog dana izaći pred puni stadion s bogatim repertoarom i vidjeti i čuti da ljudi pjevaju te pjesme – zaključuje Dino.

