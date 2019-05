Dino Jelusić otkrio što ga smeta kod kolega s estrade: 'Malo mi je jadno kad to vidim'

- Kad radiš stvarno k'o konjina godinama, sviraš u zadimljenim birtijama za male novce, trudiš se, ubijaš se dok netko drugi ima i siguran posao i sve i onda odjednom nešto napraviš vani i tek onda to prepoznaju u Hrvatskoj, mislim to je, to samo ima kod nas, to je stvarno apsurdno - rekao je Dino Jelusić (26) za Novu TV.

Prvi hrvatski pobjednik dječje Eurovizije 2003. godine čiji hit i danas jednoglasno pjevamo na partyjima danas je član američkog progresivnog rock benda Trans-Siberian Orchestra u kojem pjeva od 2016. godine. Za njih govori kako subend u Americi, a odmah iza njih su Ed Sheeran i Shawn Mendes.

- To je najveći rock show trenutno na svijetu. Najveći rockshow u svijetu jer na njihovim zimskim turnejama posjete stotine tisuća ljudi, a zarada se, naravno, broji u milijunima. Najbolji hoteli, limuzine, slikanje, autogrami, svi vrište, zvijezda si - prepričava Jelusić i dodaje kako imaju isti catering kao Demi Lovato i isti tim kao Bruno Mars.

- 500 ljudi iza pozornice brine se da na na njoj sve funkcionira besprijekorno. Mi imamo jaču scenografiju od Iron Maidena i onda skužim onako wow, treba se probuditi, zahvaliti i ne naviknuti se na to - shvaća mladi rocker koji pritom otkriva što zamjera kolegama s estrade.

- Kad vidim koliko su ljudi vani neopterećeni i prizemljeni, onda mi je malo jadno kad vidim neke svoje starije kolege s estrade koliko su onako high. Onda se mislim upoznao sam 10 puta veće zvijezde od tebe u Americi i bile su prizemljenije, to je ono što mi smeta kod nekih hrvatskih zvijezda - rekao je Dino.

