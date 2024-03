Prerano nas je napustio: 'Poslao sam mu poruku dan nakon njegove smrti, nadao sam se da će odgovoriti'

Prošlo je točno pet godina otkako nas je iznenada napustio jedan od omiljenih glumaca i nekadašnji tinejdžerski idol Luke Perry. Krajem veljače 2019. godine Perry je doživio jaki moždani udar u svom domu u Los Angelesu, a odmah nakon je prevezen u bolnicu. Ondje je uslijedio još jedan, nakon čega je obitelj pristala da ga liječnici isključe s aparata koji su ga održavali na životu. Preminuo je 4. ožujka, u dobi od 52 godine.

Lukea publika najviše pamti po ulozi Dylana McKaya u tinejdžerskoj seriji "Beverly Hills, 90210". Njegova je smrt posebno shrvala kolege iz kultne serije, a s kojima je ostao blizak i godinama nakon završetka snimanja i koji ga se i danas s tugom prisjećaju. Nedavno je tako glumac Brian Austin Green, koji je u "Beverly Hillsu" glumio Davida Silvera ispričao kako je Lukeu samo dan nakon njegove smrti u nevjerici poslao SMS poruku.

- Nisam mogao u potpunosti procesuirati da ga nema. Dan nakon što je preminuo poslao sam mu poruku, jer sam se nadao da će mi odgovoriti i da se samo negdje skriva - prisjetio se Austin green u podcastu "Getting Grilled With Curtis Stone". Brian je jednom prilikom na Instagramu podijelio i zadnju fotografiju koju mu je Luke poslao. Glumica Tori Spelling koju smo u popularno tinejdžerskoj seriji gledali kao Donnu Martin, ranije je u jednom prisjećanju na Lukea otkrila i kako ju je on zaštiti od nasilnog bivšeg dečka. - Sjećam se da sam se upoznala dok sam još bila mlada i nesigurna djevojka. Bio si prvi dečko zbog kojeg sam se osjećala ženstvenom, ali i vrijednom svega oko sebe. Uvijek si se zauzimao za mene, upadao si u svađe zbog mene dok sam bila u nasilnoj vezi te si me vodio kroz najnesigurnije razdoblje u mom životu - napisala je 2021. godine glumica na svojem profilu na Instagramu, a Daily Mail je doznao kako je rijek o glumcu Nicku Savalasu.

Ako se prisjetimo, Perry je rođen u Ohiju, a odrastao je s majkom Ann i ocem Coryjem sve dok se 1972. godine nisu rastali. Njegova se majka kasnije udala za Stevea Bennetta, s kojim je dobila još jedno dijete, a Lukeov biološki otac preminuo je od posljedica srčanog udara 1980. godine.

Nakon što se završio srednju školu, odselio se u Los Angeles kako bi ostvario glumačku karijeru. Radio je razne poslove, a prije nego je dobio veću ulogu bio je na čak 256 audicija za filmove i serije. Pojavio se i u nekoliko sapunica prije nego je 1990. godine dobio ulogu u seriji koja ga je proslavila. Na audiciji je bio za ulogu Stevea Sandersa, no nju je pak dobio Ian Ziering.

