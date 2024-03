Ivana Knoll nakon 13 godina prekinula s dečkom, ispričala je zašto je pukla ljubav

Ivana Knoll otkrila je da je nakon 13 godina prekinula vezu s dečkom. Ivana dugo na društvenim mrežama nije spominjala dečka Antu, a sada je otkrila da više nisu zajedno kada je odgovarala na pitanja pratitelja. - Nakon 13 godina u vezi, nije loše biti slobodna - izjavila je Knoll. Kazala je da ju je život promijenio. - Ništa se nije dogodilo, hvala Bogu. Život nas je promijenio, ali on će uvijek biti moj broj jedan, moja najveća ljubav. I znate, nekad se nešto ne može ponovit. Uvijek ću ga čuvati u srcu i držati njegova leđa.

Foto: Instagram

Njezin bivši odabranik Ante, navodno je direktor istarske tvrtke koja se bavi nekretninama. Na Ivaninom Instagram profilu zadnjih nekoliko godina nema nijedne zajedničke fotografije s Antom, ali na samom početku veze je često objavljivala njihove zajedničke selfije s brojnih putovanja od Brazila, Lisabona do Münchena. U intervju koji nam je dala prije nekoliko godina je ispričala kako njezinom dečku ne smeta njezina eksponiranost, ali on želi zadržati svoj dio intime dalje od društvenih mreža.

- Većinu mojih fotografija me on uslikao, no svakako kad sam za neke fotografije u nedoumici objaviti ili ne, upitam njega - priznala nam je tada Ivana. S dečkom je živjela u Istri i na društvenim mrežama je objavljivala fotografije snimljene ispred luksuzne vile s bazenom.

Najvatrenija navijačica naše nogometne reprezentacije, Ivana Knoll pohvalila se da je kupila svoj prvi stan u Americi. Stan koji je kupila nalazi se u Miamiju, na Floridi. Prve fotke iz novog doma objavila je na svom Instagram Storyju. "Upravo sam kupila prvi stan u SAD-u. Još uvijek nije vila, ali je moj i naporno sam radila za njega! Zauvijek sam zahvalna svom ocu koji me odmalena odgajao da budem neovisna", napisala je Knoll. Ivana je nakon svjetskoj prvenstva u Kataru dobila nekoliko milijuna pratitelja i proslavila se u svijetu, a onda se preselila u Ameriku. Tamo sada radi kao DJ.

VEZANI ČLANCI:

"Prije nego što sam posjetila Miami, znala sam da će mi biti baza. Ali samo baza. Jer ova buntovnica nikada nema stalnu adresu" napisala je u sljedećem Storyju.

Ivana na Instagramu često piše o privatnom životu, a nedavno je pisala kako često susreće s hejterima.

- Cijeli svoj život imam veliku količinu hejtera. I za sve što radim dobivam puno pažnje jer sve što radim, radim odlično. I zbog tog razumijem frustracije drugih, ali nikada neću razumjeti da je muškarac ljubomoran na ženu...Dok vi puštate glazbu u vašim garažama, ja sam stvorena za velike stvari jer imam veća muda od svih vas zajedno - poručila je Knoll i nastavila:

GALERIJA Marko Grubnić puno se promijenio od početka karijere, a pogledajte kako se tada odijevao

- I da, odbijam milijune dolara ne otvarajući OnlyFans. I da, odbijam milijune dolara ne prodavajući svoje tijelo i dušu nikome. I nikad neću! Da, seksi sam i da, pričam četiri jezika, i da, imam diplomu grafičke tehnologije i da, sve plaćam sama i da, znam svirati i da, imam brend bikinija, i da, jesam najveća influencerica u Hrvatskoj i da, radim puno i da, na putu sam da budem najbolja - zaključila je svima.

Podsjetimo, nedavno se malo poigrala s alatima za uređivanje fotografija. Popularna je Hercegovka na društvenim mrežama podijelila fotografiju u rublju, odnosno u crnom grudnjaku i iste boje gaćicama visokog struka.

VIDEO Severini usred koncerta pukle hlače, pogledajte kako je to riješila