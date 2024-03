Prekinuli vezu nakon sedam godina! Danijela i Josip iz 'Superpara' krenuli svatko svojim putem

Danijela Dragović i Josip Ajduk prekinuli su svoju romansu nakon sedam godina. Ako se prisjetimo, ovaj sad već bivši par sudjelovao je u showu 'Superpar' u kojem su zaradili titulu jednog od najsimpatičnijih parova. Od samog pojavljivanja na malim ekranima uveseljavali su javnost i postali miljenici gledatelja, a njihove su se izjave nerijetko i prepričavale.

Josip Ajduk, inače Imoćanin na društvenoj mreži Instagram otkrio je da je njihovoj ljubavi došao kraj. Josip je podijelio crno-bijelu fotografiju na kojoj se grle uz pjesmu Opće opastanosti 'Jednom kad noć'. Nakon toga je pokazao reakcije i poruke prijatelja na njegovu objavu. - A ništa. Ako je suđeno, pomirit ćete se - napisala mu je tajanstvena pratiteljica, a on je odgovorio: - Tako je, sestro moja - odgovorio je Josip. Za razliku od njega, Danijela je s Instagrama izbrisala sve objave te se o prekidu nije oglašavala.

Foto: instagram

VEZANI ČLANCI:

Podsjetimo, Josip je nedavno za RTL.hr otkrio da su se Danijela i on vratili u Hrvatsku, kao i da razmišlja o ženidbi. - Više ne živimo u Njemačkoj. Vratili smo se u Hrvatsku i naš rodni grad Imotski gdje smo prve korake napravili te smo se preselili u Makarsku gdje radimo i živimo. Naša veze ide po starom. Klasika. Sve je u redu s nama - kazao je iskreno Josip, no ipak, neke stvari su se promijenile i njihovoj ljubavi došao je kraj. - Valjda ću se ženiti dogodine. Možda je brzo zaprosim - dodao je Josip, no očito ništa od njegova plana.

VIDEO: Severini usred koncerta pukle hlače, pogledajte kako je to riješila