Prepoznajete li ovu glumicu iz Netflixove serije 'Kruna'? Zbog nove uloge je obrijala glavu

Britanska glumica Emma Corrin (28), zvijezda Netflixove serije "Kruna" u kojoj je utjelovila lik mlade princeze Diane, u novom Deadpoolu glumi uz Hugha Jackmana i Ryana Reynoldsa. U "Deadpool & Wolverineu" Emma je utjelovila Cassandru Novu i obožavatelji će u filmu glumicu gledati bez kose. U intervju koji je dala za The Guardian ispričala je kako je njezino uzbuđenje oko ovog angažmana splasnulo kada je upoznala redatelja Shawna Levyja koji joj je objasnio kako ne želi da lik Cassandre igra kao negativku. Objasnio joj je kako želi nešto suptilniju izvedbu ovog lika i objasnio smjernice.

Emma je u novim objavama na Instagramu objavila nekoliko fotografija na kojima je pokazala koliko je promijenila imidž za novu ulogu jer njezin lik Cassandra u filmu nema kosu, a glumica je ispričala kako je brijala glavu zbog toga. - Nije bilo tako strašno kao što sam mislila da će biti. Ali bilo je zanimljivih situacija pa mi se tako u Italiji dogodilo da je nestala struja dok su mi brijali glavu i pola glave mi je bilo obrijano, a pola nije - prisjetila se glumica uz smijeh.

Publika je još uvijek najviše pamti po ulozi princeze Diane iz Netflixove serije "Kruna" i prije nego je postala dio glumačke ekipe redovito je pratila ovu seriju. "Pratim seriju od prve epizode i pomisao da se sada pridružujem nevjerojatno talentiranoj glumačkoj obitelji gotovo je nadrealna. Princeza Diana bila je ikona i njezin učinak na svijet i dalje je dubok i poticajan", rekla je Corrin u jednom intervju.

Corrin je prije tri godine bila još jedna u nizu slavnih osoba koja je objavila svoj rodno neutralni status, pa tako uz zamjenicu "she" (ona), sada koristi i zamjenicu "they" (oni i one). "Mislim da je vidljivost ključna u ovim stvarima. Moje putovanje bilo je dugo i preda mnom je još dug put. Previše smo navikli definirati sami sebe. Društvo funkcionira unutar tih binarnosti, a meni je trebalo puno vremena da shvatim da postojim negdje između. I još uvijek nisam sigurna gdje je to", rekla je glumica u jednom intervju.

