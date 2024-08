Neda Ukraden čestitala je rođendan posebnom muškarcu koji ima tetovažu njezinog imena

Pjevačica Neda Ukraden na svom Instagramu uputila je posebnu rođendansku čestitku svom zetu Predragu Mlinoviću. "Dragi moj zete Peco, hvala ti što si divan suprug mojoj kćeri i najbolji otac mojim unucima. Hvala ti što si našu kuću ispunio svojom ljubavlju, pozitivnim duhom i što si i meni podrška u teškim i dobrim trenucima. Sretan ti rođendan i da nam još dugo živiš u zdravlju i uživaš u onome što te ispunjava ljubavlju. Tvoj punica Neda", napisala je pjevačica u objavi. Rado u svojim intervjuima ističe koliko je povezana s kćeri i njezinom obitelji te kaže da je zeta prihvatila kao svoje dijete.

- Jelena i zet imaju moju podršku u svemu, uvijek ću stajati iza njih. On je dobar muž i roditelj, ali i domaćin. Poštujemo se, meni je to i više nego dovoljno, uvijek smo tu jedni za druge. Život je more obaveza, zajedništvo obitelji mora se vratiti, nedostaje nam to u društvu - ispričala je Neda jednom prilikom. Ova ljubav je uzajamna pa je tako Nedin zet istetovirao njezino ime u znak zahvalnosti.

- Nije on istetovirao moje ime zbog nekretnina, već zato što sam mu pomogla oko zdravlja. Inzistirala sam da ode u jednu kliniku i sve smo uspješno riješili. Radilo se o oštećenju vida, bilo je ozbiljno. Mogao je oslijepiti na jedno oko. Bogu hvala, sve je dobro prošlo, a on je iz zahvalnosti odlučio istetovirati moj potpis - rekla je Ukraden. Inače, Nedina kćerka Jelena Bilbija Mlinović ponosna je vlasnica jednog poznatog salona za uljepšavanje u Beogradu. Za supruga Predraga Mlinovića udala se 2008., a zajedno imaju troje djece, sina Dušana te blizanke Aleksandru i Nedu.

Nedu Ukraden mnogi nazivaju “najseksi bakom Balkana”, a ona ne skriva koliko uživa u toj ulozi i svoje unuke obožava.

– Već sam rekla da je za mene moja obitelj moj najveći uspjeh, a moje unuke Neda i Aleksandra kao i unuk Dušan su moj izvor sreće, snaga i smisao svih mojih napora, dostignuća. Gledam ih kako rastu, kako odrastaju u različite talentirane, šašave, preslatke osobe i za svakog od njih mislim da imaju nešto moje, da su pomalo na mene - rekla je u jednom intervju pjevačica.

