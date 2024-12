Preminula je poznata glumačka zvijezda 90-ih: 'Nedostajat će nam'

Glumica Diane Delano, najpoznatija po ulozi u seriji "Northern Exposure", preminula je u 67. godini života. Njezin agent Dennis Sevier potvrdio je medijima da je Delano umrla u svom domu u Los Angelesu u petak, 13. prosinca, nakon kratke bolesti. Točan uzrok smrti još nije objavljen. "Kada bi Diane ušla u bilo koju prostoriju, znali ste da je tamo! Bila je puna života i voljela je biti glumica. Nedostajat će nam", izjavio je Sevier o preminuloj glumici.

Delano je stekla slavu ulogom policajke Barbare Semanski u hit seriji "Northern Exposure", koja se prikazivala na CBS-u od 1990. do 1995. godine. Njezin impresivan opus uključuje uloge u filmu "The Wicker Man" te serijama "Popular", "Days of Our Lives", "St. Elsewhere", "L.A. Law" i "Perfect Strangers". Svoj talent pokazala je i u svijetu animacije, posuđujući glas likovima u serijama "Teen Titans" i "Batman: The Brave and the Bold". Za svoj rad Delano je nagrađena prestižnom Indie Series nagradom za najbolju sporednu glumicu u TV filmu "Fumbling Through Pieces", kao i nagradom za najbolji ansambl na Los Angeles Film Awards 2019. za film "Relish".

