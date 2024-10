Preminula Cissy Houston, dobitnica Grammyja i majka legendarne Whitney: 'Srca su nam ispunjena boli'

Cissy Houston, majka pokojne Whitney Houston i dvostruka dobitnica Grammyja koja je nastupala uz glazbene legende poput Elvisa Presleyja i Arethe Franklin, preminula je u 92. godini života, potvrdila je njena snaha Pat Houston u izjavi za javnost.

"Srca su nam ispunjena bolom i tugom. Izgubili smo matrijarh naše obitelji", rekla je, dodajući da je njezina svekrva bila "snažna i temeljna figura" u životu obitelji. Pojasnila je kako je Cissy bila pod bolničkom njegom zbog Alzheimerove bolesti, a istaknula je kako su doprinosi njezine svekrve popularnoj glazbi i kulturi ‘bez premca’.

Rođena u New Jerseyju 1933., Houston je bila najmlađa od osmero djece. Počela je pjevati u mladosti nakon što je sa svojom braćom i sestrama osnovala gospel grupu.

U 1960-ima je osnovala R&B grupu Sweet Inspirations, koja je nastupala s velikim imenima kao što su Otis Redding, Dusty Springfield i Dionne Warwick. Također su pjevali u Van Morrisonovom hitu "Brown Eyed Girl".

Nakon što je postigla uspjeh sa Sweet Inspirations, Houston je započela solo karijeru, gdje je pjevala s umjetnicima među kojima su Chaka Khan, Jimi Hendrix, Beyonce, Paul Simon i njezina pokojna kći Whitney Houston, koja je umrla 2012. u 48. godini.

Houston je osvojila nagradu Grammy za svoj tradicionalni soul gospel album "Face to Face" 1997. godine, te ponovno sljedeće godine za svoj album "He Leadeth Me".

Napisala je i tri knjige, uključujući onu u sjećanje na svoju kćer, pod nazivom "Remembering Whitney: A Mother’s Story of Life, Loss and The Night The Music Stopped".

U dobi od 80 godina Houston je ponovno pjevala s Arethom Franklin tijekom njenog nastupa u The Late Showu s Davidom Lettermanom, gdje su izvele obradu Adeline "Rolling in the Deep".

– Imala je karijeru u glazbi i šoubiznisu dugu više od sedam desetljeća. Zauvijek će ostati u našim srcima. Obitelj je blagoslovljena i zahvalna što nam je Bog dopustio da provede toliko godina s nama. Neka počiva u miru, uz svoju kćer Whitney i unuku Bobbi Kristinu i ostale cijenjene članove obitelji – istaknula je Pat Houston.

