Marija iz 'Ljubav je na selu' o tome da je muškobanjasta: 'Pored Ilije sam kao Tyson'

Marija iz 'Života na vagi' je za RTL ispričala kako muškarci reagiraju na muškobanjastost. Kazala je da je 1979. otišla iz Hrvatske. "Otišla sam za boljim životom, za boljim mogućnostima života i rada", objasnila je.

Unatoč tome, istaknula je da srce uvijek ostaje ondje gdje je rođena. "Uvijek sam malo zeznuti igrač po karakteru. Muškarci koji su bili u mom životu... direktno rečeno, ne znam gdje su. Da ih sretnem, možda ne bih ni primijetila gdje su prošli pored mene. Idem u budućnost, prošlost je prošlost. Okrenem se, nabacim osmijeh i idem dalje", otkrila je Marija.

Objasnila je kakva je kad voli. "Kad volim, onda tek imam senzore uključene na sebi. Sve vidim, sve pratim, svaki korak", istaknula je Marija.

Otkrila je kako muškarci reagiraju na muškobanjastost. "Kako koji. Neki traže čvrstu ruku. Ilija mi djeluje relativno simpatičan čovjek. Malo je sitniji od mene, ali ja sam kao Tyson naspram njega. Ilija, krave i vile pripremi, ja dolazim", poručila je Marija.

Nakon prvih susreta i nekoliko zajednički provedenih dana, sedmorica farmera iz 'Ljubav je na selu' odabrala je kandidatkinje koje putuju na njihova imanja. Prvi svoje odabranice čeka Ilija u Gračacu, gdje putuju Marija, Mirjana i Ruža. „Ilija i ja imamo neke simpatije posebne, ali ajmo pustiti vremenu da iskaže što će se dogoditi“, priznala je Marija. Uzbuđeno je stigla i Mirjana, koja je četrdeset godina živjela u Melbourneu, a nedavno se u Hrvatsku vratila zbog sina koji joj je najvažniji u životu, no na život u Rijeci još se privikava.

„Moj život u jednoj riječi – tornado. Izabrala sam Iliju jer mi je izgledao kao šaljivdžija... Ja sam i staromodna, i divlja, znam biti i prosta, i fina – ako spavam“; komentirala je u svom stilu, „Ilija, puno sreće... Želim ti da izabereš najbolju, najbolja sam ja.“ Dolasku na imanje raduje se i Ruža koja se već na prvim tulumima ljubila s farmerom. „Danas, sa 65 godina, imam pravo na sve, i na ljubav, i na dodire, i da uživam u životu s jednim partnerom ili da ih mijenjam, i to imam pravo. Nema granica danas“, poručila je, „Moja veza s Ilijom zasad je svježa, ništa neću planirati. Znam da će me favorizirati, ali ja ću to pokušati na sve načine da izbjegnem. Zvao me i po deset puta, ja mu se nisam javljala.“

„Neke su promjene došle kod nje, ja ne znam koje su“, zabrinuto je komentirao farmer. „Vrlo sam sigurna u njegove osjećaje prema meni, ali nisam sigurna u moje osjećaje prema njemu“, poručila je. Farmer ih je dočekao uzbuđeno i pomalo zbunjeno, a Mirjana se žalila što sama mora nositi kofere. „Htio sam je poljubiti francuski, a ne kao tetku“, razočarao se farmer što je Ruža bila suzdržana. Ilija je svoje dame traktorom dovezao do kuće, a za njih je pripremio ruže, pa čak u dvorištu postavio i bazen.

